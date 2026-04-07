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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手はスプリングトレーニングから不安定な投球が続いており、今季2度目の先発登板でその不安が露呈した。調子が上がらない佐々木については、考えすぎているとの指摘がある。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。

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佐々木は5日（日本時間6日）のワシントン・ナショナルズ戦で今季2度目の先発に臨むも、自己ワーストとなる失点6を喫した。チームは勝利したものの、不安定な投球内容が続いている。

それでも佐々木は試合後、「チームが勝てて良かった。自分はコントロールできることに集中したい」とコメント。前向きな姿勢を強調した。

本来の調子を取り戻すためには、佐々木自身もメカニクスの安定が鍵だと認識している。制球とシンプルな投球に集中できれば、本来の力を発揮できると見られている。

先発ローテーションとして期待のかかる佐々木について、キズラ氏は「彼の問題点は、やりすぎようとしていることにある。情報を処理しすぎている時は表情に出る。もっとシンプルに投げろ」と言及した。

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