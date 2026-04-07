女子のインターナショナルマッチウィークとなる4月の期間、なでしこジャパンは11日（サンノゼ）、14日（シアトル）、17日（コマースシティ）とアメリカ女子代表との国際親善試合3連戦に臨む。

出国前、WEリーグ勢で選出されたDF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）とGK大熊茜（INAC神戸レオネッサ）、チームがオフのため、一時帰国していたMF宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）が取材に応じた。

なでしこジャパンは2日にニルス・ニールセン監督との契約満了に伴う退任を発表。また、リア・ブレイニーコーチの退任も6日に発表され、4月のアメリカ遠征はコーチを務めていた狩野倫久氏が監督代行を務める。

監督退任については3選手とも発表で知り、驚きがあったとした上で、選手としてやるべきことは変わらず、「選手としてピッチ上で表現するだけ」（宮澤）と、集中して臨むことを強調している。

指揮官とコーチの退任となったが、「ニルスさんとリアさんという素晴らしい指導者の下でサッカーができたことが、ものすごく大切な時間でした。だからこそ、私たちがこれから先もしっかり結果、プレーで示していくことが、2人に対しても恩返しにつながると思うので、今やるべきことを集中して取り組んでいきたいと思います」（高橋）と感謝を述べている。

アメリカとは2025年1月のSheBelieves Cup以来の再戦となる。1年前はアメリカ相手の初勝利を手にしたなでしこジャパンだが、相手は若手中心の起用であるなどもした。宮澤は「自分たちはアジアカップを優勝して、ワールドカップ出場権を得た中で、ここからが本当の戦いだと思います。今後、強豪とやっていく上で、アジアカップを優勝した直後なので、積み上げてきたものを出せるいい場面ではあると思います。いい場面、悪い場面、いろいろなところは出ると思いますけど、そういう収穫がすごく大事」と位置づけ、内容にこだわりつつ、勝利を貪欲に求めたい部分も強調している。

アメリカとの3連戦はABEMAでライブ配信される。