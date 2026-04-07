パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するポルトガル代表MFヴィティーニャが、昨シーズンのリヴァプール戦を振り返りつつ、今回の対戦に向けて意気込みを示した。7日、フランスメディア「ル・パリジャン」が同選手のコメントを伝えている。

昨シーズンのCL王者のPSGは、ラウンド16を勝ち抜き、準々決勝進出が決定。そして準々決勝では、昨シーズンもCLで死闘を繰り広げたリヴァプールと対戦する。

本拠地『パルク・デ・フランス』での第1戦を前に前日会見には、ルイス・エンリケ監督とともにヴィティーニャが出席。現時点ではPSG有利の見方も強いが、同選手はCLの戦いの難しさを話した。

「このような試合に有利なチームは存在しないと思う。リヴァプールはリヴァプールなんだ。彼らは依然として、素晴らしいチームだ。CLの試合は、普段とは違う一面を見せることがある。明日の試合は100パーセントの力で、最大限の警戒で臨みたい。それでも、とても難しい試合になると思う」

さらにヴィティーニャは、昨シーズンの対戦についても言及。第1戦ではリヴァプールのGKアリソンの数々のビッグセーブに阻まれると、試合終盤に失点を許して敗北。しかし、敵地での第2戦ではウスマン・デンベレの得点で追いつくと、PK戦までもつれた結果、PSGが勝利を収めた。

「あの2試合はどちらも素晴らしい試合だった。最初の試合はアリソンがマン・オブ・ザ・マッチで悔しさがあった。ゴール以外にリヴァプールにチャンスは一度もなかったと思う。」

「試合展開は僕らの目指すところだし、簡単だと思っている人もいるだろう。サッカーでは1週間で多くのことが起こりえる。僕らがこの試合に向けて準備万端だけど、前回対戦とは違うものになるだろう」