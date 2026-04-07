乃木坂46賀喜遥香「寒すぎてみんなと抱き合って暖めあったり…」新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のMVで大変だった撮影とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。4月2日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、4月8日（水）にリリースされる41枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のMV（ミュージックビデオ）について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「遥香先生こんばんは！ 先日公開された『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』のMVを観ました！フロント3人と2列目の遥香先生と梅澤（美波）先生のシンメがとてもきれいだなと思うのと同時に、このシングルで乃木坂46の梅澤先生を見られなくなってしまう、という寂しさが少しずつ大きくなっています。遥香先生が思うMVの注目ポイントを教えてください！」（神奈川県 14歳）

◆MVで“頑張った”2つのシーン

賀喜：たくさんあって難しい……まず、「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は、乃木坂46の最新シングルなんですよ。4月8日にリリースさせていただくんですけど、3月22日にMVが公開されました。

注目ポイントというか、特に撮影で“頑張ったなー！”っていうところが2つあって。1つ目は、曲始まりのサビに入るまでのところ。あそこは、ワンカットで撮ったんですよ！

センターの池田瑛紗ちゃんが出てくるところから、さくちゃん（遠藤さくら）と五百城（茉央）ちゃん、私たちも出てきて……みたいなシーンは、カメラさんとスタッフさん、メンバーで何回も練習して撮ったので、「ここワンカットで撮っているんだ!?」っていうところもぜひ観ていただきたいなって思います。

もう1つは最後のサビのところで、階段を駆け上がった後に屋上に出ていくシーンがあるんですけど、それがめちゃくちゃ大変だったんですよ～（笑）！ 何が大変だったかというと、まず、もしかしたら（MVに映る太陽が）夕日に見えると思うんですけど、実は朝日なんです！ 日が昇る前からスタンバイして、日の出と一緒に踊っていたので、準備する時間も踏まえたら、夜中の2時半くらいからメイクしたり、着替えたりして、かわいくしたんですよ。

それで、朝の5時半から「よし、みんなで踊るぞ！」って屋上に行ったら風が強すぎて……髪の毛もみんなめちゃくちゃかわいくセットしたのに、全部吹き飛ばされて（笑）。しかも、春の装いなんですけど（撮影日が）3月の頭だったので、寒すぎて手も足も感覚がなくなるくらい凍えながら踊って、それがちょっと大変でした。でも楽しかったですよ！ 寒いからみんなで「おしくら饅頭しよう～！」って言って、抱き合って暖めあったりして、それもいい思い出です。

MVのなかの私をよく観ると、寒いのを隠しきれていないんですよね（笑）。でも“よ～く観たら”ですよ。言わなければ気づかないと思うんですけど、踊り始めのところとか、ちょっとしゃがむ振り付けのところとか、眉毛がハの字みたいになっているし、よく観たら寒そうで（笑）。

だけど「よーいスタート！」って言われたら、「寒い……」「無理無理！」って思っていても、切り替えてかっこよく踊っちゃうから！ マネージャーさんがいつも見てくださっているんですけど、「みんなのプロ根性に感動しました！」って言ってくださって。それくらい、みんなで力を合わせて撮影したし、そのおかげもあって、超きれいでめちゃめちゃかっこいいダンスシーンになっているので、ぜひ観ていただきたいなと思います！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info