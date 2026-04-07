鏡を見る回数が増えると「運気」が上がる!? 幸運を引き寄せる「鏡のルーティン」3選

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「『鏡』を見る回数が増えると運気が好転!? 自分の表情をチェックする意外な効果」について解説します。4月も2週目。新しい環境での緊張が少しずつ「疲れ」として顔に出やすい時期です。ふとした瞬間に窓ガラスに映った自分の顔を見て、「あれ、こんなに疲れた表情をしていたっけ……」と驚いたことはありませんか？実は、日常の中で「鏡を見る回数」を増やすことは、単なる身だしなみチェック以上の効果があると言われています。今回は、鏡を味方につけて運気を好転させるためのヒントを探ってみましょう。心理学の世界には「セルフモニタリング」という言葉があります。自分の行動や状態を客観的に観察することを指しますが、鏡を見ることはその最も手軽で強力な手段です。■「表情のクセ」に気づける→集中しているとき、無意識に眉間にシワが寄っていませんか？ 鏡を見る回数が増えると、自分のネガティブな表情のクセを早期に発見し、修正できるようになります。■脳が「自分」を認識する→鏡を見ることで「今の自分」を客観視すると、脳が現状を把握し、理想の状態へ整えようとするスイッチが入ると考えられています。「運が良い」と言われる人の周りには、自然と人が集まります。鏡をチェックする習慣が、なぜポジティブな連鎖を生むのでしょうか。脳には、表情筋の動きを脳が検知して「今、自分は楽しいんだ」と判断するフィードバック機能があると言われています。鏡を見て意識的に口角を少し上げるだけで、ストレスホルモンが軽減され、前向きな思考に切り替わりやすくなるという説もあります。運気とは、文字通り「気が運ばれる」こと。襟元がよれていたり、髪が跳ねていたりする状態を放置してしまうのは、自分への関心が薄れている証拠かもしれません。鏡で自分を丁寧にチェックする行為は、自分を大切に扱う「自己肯定感」を高めることにもつながります。「鏡の中の自分」を他人だと思って眺めてみてください。「この人と一緒に仕事をしたいか？」「この人は今、話しかけやすい雰囲気か？」と客観的に問いかけることで、周囲とのコミュニケーションが円滑になり、結果として新しいチャンス・運を引き寄せやすくなります。■「朝一番」に笑顔を練習する→歯磨きのついでに、鏡に向かって一度だけニコッと笑ってみましょう。それだけで、その日一日のメンタル設定が「ポジティブ」に固定されます。■トイレの鏡を必ずチェックする→外出先や職場でも、鏡を見かけたら身だしなみだけでなく「目力」をチェック。疲れているときは少し瞬きを増やして、目に光を取り戻しましょう。■鏡を磨く→自分の顔を映す鏡が曇っていては、良い運気も曇ってしまいます。スマートフォンの画面も含め、自分の姿が映る場所をピカピカにしておくことが、好循環への第一歩です。「最近、運が悪いな……」と感じるときほど、視線が下を向き、鏡を見ることを避けがちです。鏡は今のあなたを映し出す、最も身近なもの。4月の忙しさに振り回されそうなときこそ、鏡の前の自分に一度微笑みかけてみてください。その余裕こそが、幸運を呼び込む最強の武器になるはずです。