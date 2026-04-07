コレサワ「あ～、緊張した！」ラジオ番組「コレサワLOCKS!」初授業で楽曲「最後のべんとう」を弾き語り！

“歌う保健室の講師”シンガーソングライターのコレサワがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! コレサワLOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。初授業（初回放送）となる4月6日（月）の放送では、コレサワが弾き語りを披露した模様をお届けします。コレサワ：毎月1週目の夜、「SCHOOL OF LOCK!」のこの場所から授業をおこなっていきたいと思いますが、私は保健室から授業をしていきますので、つらいことがあったり、寂しい気持ちになったり、誰かに話したいって思ったときは、ぜひ保健室に集まってください！ そして、歌も私にとって大事なものなので届けていきたくて、できれば毎月、授業のなかで弾き語りをしていきたいなと思っています！ 実はコレサワ先生、今日もギターを持ってきています！今日は“歌う保健室の講師”の初日なので、挨拶がてら歌を聴いてもらいたいと思います！ 今から歌うのは「最後のべんとう」という曲です。なぜこれを初日に披露しようと思ったかというと、新学期になって、これから毎日お弁当を食べる日々を迎える子もいれば、もうお弁当を食べる機会が少なくなってしまった卒業したばかりの子にも、「卒業おめでとう！」っていう気持ちを込めて選びました。そして、この曲は（お弁当を）作ってくれた人への感謝を歌っているので、ぜひ皆さんも、いつも作ってくれている誰かの顔を思い浮かべながら、聴いてほしいなと思います。それでは聴いてください。――コレサワ先生が「最後のべんとう」を弾き語りで披露♪コレサワ：「最後のべんとう」でした。あ～、緊張した！ みんな聴いてくれてありがとうございます！さあ、そろそろ授業終了のお時間です。皆さんどうでしたか？ 私の授業、これから楽しみにしてくれますか？ 私も歌いますし、みんなの歌も聴きたいなとか、考えていることがたくさんあるので、ぜひ書き込みをお待ちしています！ みんなの恋バナを聞いたり、悩みや相談にもたくさん乗ったりしたいと思います！「大好きだよ♪」とか「こういうのをやってほしい！」とか、書き込む内容は何でも大丈夫なのでたくさんお待ちしています。ぜひ明日も出席してください！ 以上“歌う保健室の講師”コレサワ先生でした。生徒のみんな、バイバーイ！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info