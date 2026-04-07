今日の運勢 4月8日（水）12星座占いランキング第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月8日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月8日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？「こうだったら良いな」と思っていた物事が叶うなどのラッキーなことが起こりそう。嬉しい気分で一日を過ごせるようです。笑顔も自然に増えるので、気になる相手にも好印象を残せることでしょう。悩みが解決するなどスッキリできるようです。肩の荷が下りるような感覚になる場合もあるでしょう。今日は、自分のために時間を使うようにするといいかも。買い物や外食などするのもアリ。欲しかった情報が手に入るなどチャンスに感じることがあるかも。自分や家族のために役立てると良いでしょう。今日は、縁の下の力持ちとして動くのもアリ。周りをサポートしてみて。悩みや困っていることがあれば、抱え込まずに話すようにしてみましょう。良いアドバイスなどもらえそうです。パートナーや恋人も協力してくれることでしょう。夜は早めに就寝すると良いでしょう。お金を稼ぐアイデアが浮かぶなど、何だかやる気がわいてくるようなことが起こりそう。良いなと思うものは、家族や仲間に話してみると良いでしょう。今日は話しかけられることも多そうなので、丁寧に接すると◎。急な用事ができるなど、忙しい一日になりそうですが充実感があるようです。仕事や勉強もはかどって、周りからも褒められそう。帰宅後はゆっくりするようにしましょう。バスタイムなど楽しんで。友人たちとお喋りしているとストレス解消になりそう。日ごろ感じていることなど、話してみると良いでしょう。お世話になっている人に差し入れをするのもおすすめ。それがきっかけでさらに親しくなれるようです。集中力がアップしているので、仕事などをたくさん頑張れそう。ですが、終わったあとに一気に疲れが出てしまう可能性があります。季節の野菜や果物を食べるなど、自分の身体を大事にしましょう。やりたいことが明確にあるので、それが思うようにいかないとイラッとしてしまいそう。深呼吸をしたりアロマの香りを取り入れたりして、気分転換するようにしましょう。帰宅後は好きなことを思いっきり楽しんで。非日常的な空間に出かけるなど、普段とは違う華やかさを味わうようです。満足できるようなので、その想いをモチベーションに変えていくと良いでしょう。日常生活を見直してみるのもあり。色々なことが起こり、目まぐるしい一日になりそう。嬉しいこともありそうですが、テンションが上がりすぎないようにしましょう。誰かと一緒にいると、お金をたくさん使ってしまいそうなので、気をつけて。センスや知識などを活かせる日ですが、同じようなポテンシャルを周りに求めてしまうと、もどかしい気持ちになってしまうかも。些細なことでも、感謝したり褒めたりするなどポジティブな言葉掛けをすると良いでしょう。大きな目標を達成するためには、根回しも必要になってくるようです。色々な人と接して、世間話などもしてみると良いでしょう。今は分からなくても後になって役立つことがあるかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/