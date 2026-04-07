コレサワ ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」新講師に就任！初授業で学生時代の思い出を明かす「勉強が大嫌いで、ずっと恋愛してた（笑）」

シンガーソングライターのコレサワがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! コレサワLOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。初授業（初回放送）となる4月6日（月）の放送では、コレサワが担当する講師名を発表しました。コレサワ：やばい、ライブよりめちゃくちゃ緊張してきました……何人集まってくれてるかな？ 1人で来てるのかな？ 友達と来てるのかな？ みんなに会えるのがすごい楽しみです。じゃあ、緊張するけど……入ります！生徒の皆さん、こんばんは！ 4月から「SCHOOL OF LOCK!」の新たな講師となりました、コレサワ先生です！ やった～♪ 生徒もたくさん集まってくれています。書き込みもありがとうございます〜！私が10代の頃は勉強が本当に大嫌いで、ずっと恋愛してた（笑）。あと保健室が好きでよく行っていました。本当に体調が悪いときも行っていたけど、ちょっと学校で嫌なことがあって“逃げ出したいな”と思ったときに行っても、保健室の先生は多分サボっているって分かっていたはずだけど、「じゃあ、ちょっと休んでいきな」って入れてくれて。私にとって避難所みたいな場所だったんですよね。あと中学時代は、庭みたいなところで友達とギターを弾いて歌ったり、部活を頑張ったりして。だけど、本当に恋をたくさんしていた10代でした！コレサワ：さあ、焦らしに焦らした私の講師名を黒板に書きたいと思います！――黒板に文字を書くコレサワ先生。コレサワ：では、黒板を読み上げます。コレサワ先生の講師名は……歌う保健室の講師です！コレサワ：私はシンガーソングライターをやっていまして、歌うことが10代から大好きだし、今もライブとかでみんなの前で歌う時間が、唯一みんなの顔を見られる瞬間なので、とても大事にしています。あと、さっき言った保健室が、私にとって憩いの場所だったっていうこともあります。みんなにとって、この時間がそういう心地良い場所になってくれたらいいなと思って、この名前にしました！今日から『「SCHOOL OF LOCK!」の先生になる』という私の夢が、また1つ叶いました！ みんなにとって「コレサワ先生の声を聴くのが楽しみだな！」って思ってもらえるような1週目の授業にしたいと思います！――この後も、番組ではコレサワ先生が弾き語りを披露する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info