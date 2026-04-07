レオの「55」が打った　首位ソフトバンク相手にプロ初本塁打！「1打席、2…















埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの仲三優太は7日、みずほPayPayドーム福岡で行われている福岡ソフトバンクホークス戦に「4番・DH」でスタメン出場。5回に“プロ初本塁打”を放った。











両チームが点を取り合い、3－3の同点で迎えた5回表。西武は3番・岸潤一郎のタイムリー二塁打で4－3と勝ち越しに成功すると、なおも1死二塁で打席には4番の仲三。



ソフトバンク先発の大関友久が投じた初球のスライダーに対し、仲三が果敢にスイングを仕掛けた。ものの見事に捉えた打球は、圧巻の弾道で右翼席を超えていく本塁打となった。



仲三のプロ初となる本塁打で、西武は6－3と点差を広げることに成功。その後も試合を有利に展開し、現在8回終了時点で8－5とリードしている。



仲三は高卒6年目の23歳。入団当初からバッティングを期待されていたが、2023年オフに戦力外通告を受け、その後育成選手として再契約となる。



その後は持ち前の打撃を更にパワーアップさせ、捉えた時の飛距離はチーム屈指といわれるまでに成長。昨年7月に新たな背番号「55」で支配下登録を掴み取り、プロ初安打・初打点を記録した。



迎えた今季は、登録名を本名の仲三河優太から仲三優太に変更。4月5日に一軍登録されると、2試合連続で「4番・DH」として先発起用。起用2試合目で、西口文也監督の抜擢に応える結果を示してみせた。



仲三は、「打ったのはスライダーです。1打席、2打席とやられていたので、気持ちを切り替えて打席に入りました。いい感触で打つことができました。」とコメントしている。



圧巻の弾道は仲三が持つ潜在能力を垣間見せており、今後のさらなる覚醒が大いに期待される。打撃でアピールを続け、一軍の位置をまずは死守したい。





















【動画】可能性無限大、仲三優太のプロ1号本塁打がこれだ！

DAZNベースボールのXより













レオの「55」の伝説が始まる



高卒6年目 仲三優太

プロ初ホームランを放つ！



⚾️ソフトバンク×西武



野球専用パック「DAZN BASEBALL」



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】