大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは6日（日本時間7日）、大谷翔平選手らの本塁打もあり、トロント・ブルージェイズに14-2で勝利を収めた。13点をリードして迎えた9回裏にミゲル・ロハス内野手を登板させたことについて、さまざまな反応が見られる。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が言及した。

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デーブ・ロバーツ監督は、14-1という圧倒的なリードの中、最終回を任せるために二塁手のロハスをマウンドに送った。一方的な試合展開の中で、ブルペンの温存を優先した判断だ。

ロハスは主に守備の名手として知られているが、昨季も同様の状況で登板した実績が複数あり、今回の起用はその方針に沿ったものだった。この状況でロハスを登板させることは予想外であり、大胆かつやや挑発的な采配として見られている。

この起用は、昨季からの経緯を考えるとさらに特別な意味を持っていた。ロハスは、ロジャース・センターでの劇的な第7戦勝利で幕を閉じた、2025年のワールドシリーズにおけるブルージェイズ戦で、決定的な役割を果たしている。

さまざまな反応を呼んでいるロハスの登板について、デイビス氏は「ドジャースは序盤からブルージェイズを圧倒し、試合を通じて主導権を握り続けた。9回表には勝敗の行方はもはや疑う余地がなく、試合を締めくくるために型破りな決断が下された」と言及した。

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