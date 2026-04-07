楽天、黒川・中島の活躍で3点リード

楽天は4回裏に黒川の2点適時打で先制、5回裏には中島の適時打で追加点。日本ハムは楽天投手陣を攻略できず、6回終了時点で0対3とリードを許している。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤　直樹 2(左)中島　大輔 3(中)辰己　涼介 4(指)Ｌ・ボイト 5(三)黒川　史陽 6(一)伊藤　裕季也 7(遊)村林　一輝 8(捕)太田　光 9(二)小深田　大翔 10(投)前田　健太

日本ハム: 1(左)水谷　瞬 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(捕)田宮　裕涼 7(二)奈良間　大己 8(中)五十幡　亮汰 9(遊)水野　達稀 10(投)細野　晴希

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 9 7 2 0 .778 -
2 阪神 10 7 3 0 .700 0
3 広島 9 5 4 0 .556 2
4 巨人 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 10 3 7 0 .300 4
6 中日 10 2 8 0 .200 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 10 7 3 0 .700 -
2 楽天 10 5 4 1 .556 1
3 オリックス 10 5 5 0 .500 2
3 日本ハム 10 5 5 0 .500 2
5 ロッテ 10 4 6 0 .400 3
6 西武 10 3 6 1 .333 3