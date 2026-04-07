楽天、黒川・中島の活躍で3点リード
楽天は4回裏に黒川の2点適時打で先制、5回裏には中島の適時打で追加点。日本ハムは楽天投手陣を攻略できず、6回終了時点で0対3とリードを許している。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 直樹 2(左)中島 大輔 3(中)辰己 涼介 4(指)Ｌ・ボイト 5(三)黒川 史陽 6(一)伊藤 裕季也 7(遊)村林 一輝 8(捕)太田 光 9(二)小深田 大翔 10(投)前田 健太
日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(捕)田宮 裕涼 7(二)奈良間 大己 8(中)五十幡 亮汰 9(遊)水野 達稀 10(投)細野 晴希
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|阪神
|10
|7
|3
|0
|.700
|0
|3
|広島
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|巨人
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|10
|3
|7
|0
|.300
|4
|6
|中日
|10
|2
|8
|0
|.200
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|10
|7
|3
|0
|.700
|-
|2
|楽天
|10
|5
|4
|1
|.556
|1
|3
|オリックス
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|3
|日本ハム
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|ロッテ
|10
|4
|6
|0
|.400
|3
|6
|西武
|10
|3
|6
|1
|.333
|3