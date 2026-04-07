ＤｅＮＡ、中日に4点リードで終盤へ

中日が1回に先制するも、ＤｅＮＡは4回に牧、蝦名、石上の活躍で一挙4点を奪い逆転。その後は両チーム無得点で、ＤｅＮＡが5-1とリードして6回を終えた。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(左)度会　隆輝 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(捕)山本　祐大 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(中)蝦名　達夫 8(遊)石上　泰輝 9(投)深沢　鳳介

中日: 1(三)福永　裕基 2(二)田中　幹也 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川　成也 5(一)Ｍ・サノー 6(中)花田　旭 7(捕)木下　拓哉 8(遊)村松　開人 9(投)金丸　夢斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4