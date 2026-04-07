ＤｅＮＡ、中日に4点リードで終盤へ

中日が1回に先制するも、ＤｅＮＡは4回に牧、蝦名、石上の活躍で一挙4点を奪い逆転。その後は両チーム無得点で、ＤｅＮＡが5-1とリードして6回を終えた。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)度会 隆輝 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(捕)山本 祐大 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(中)蝦名 達夫 8(遊)石上 泰輝 9(投)深沢 鳳介

中日: 1(三)福永 裕基 2(二)田中 幹也 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(中)花田 旭 7(捕)木下 拓哉 8(遊)村松 開人 9(投)金丸 夢斗

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