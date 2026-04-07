オリックス3-1ロッテ、6回終了

3回裏にオリックスが先制し1点を追加。6回表にロッテが1点を返すが、オリックスが3-1と2点リード。オリックスは西川のホームランなどで得点。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)廣岡　大志 3(左)西川　龍馬 4(一)太田　椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(右)中川　圭太 7(二)西野　真弘 8(捕)若月　健矢 9(遊)紅林　弘太郎 10(投)髙島　泰都

ロッテ: 1(中)髙部　瑛斗 2(右)藤原　恭大 3(左)西川　史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(三)寺地　隆成 6(指)Ｇ・ポランコ 7(遊)友杉　篤輝 8(捕)松川　虎生 9(二)小川　龍成 10(投)木村　優人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4