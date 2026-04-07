オリックス3-1ロッテ、6回終了

3回裏にオリックスが先制し1点を追加。6回表にロッテが1点を返すが、オリックスが3-1と2点リード。オリックスは西川のホームランなどで得点。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)廣岡 大志 3(左)西川 龍馬 4(一)太田 椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(右)中川 圭太 7(二)西野 真弘 8(捕)若月 健矢 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)髙島 泰都

ロッテ: 1(中)髙部 瑛斗 2(右)藤原 恭大 3(左)西川 史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(三)寺地 隆成 6(指)Ｇ・ポランコ 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)松川 虎生 9(二)小川 龍成 10(投)木村 優人

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