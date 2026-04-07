オリックス3-1ロッテ、6回終了
3回裏にオリックスが先制し1点を追加。6回表にロッテが1点を返すが、オリックスが3-1と2点リード。オリックスは西川のホームランなどで得点。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)廣岡 大志 3(左)西川 龍馬 4(一)太田 椋 5(指)Ｂ・シーモア 6(右)中川 圭太 7(二)西野 真弘 8(捕)若月 健矢 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)髙島 泰都
ロッテ: 1(中)髙部 瑛斗 2(右)藤原 恭大 3(左)西川 史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(三)寺地 隆成 6(指)Ｇ・ポランコ 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)松川 虎生 9(二)小川 龍成 10(投)木村 優人
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4