広島、巨人に3点リードで後半戦へ

広島は4回裏に2点、5回裏に2点、6回裏に1点を追加し、巨人を突き放した。大盛、ファビアンがそれぞれホームランで2打点を挙げ、モンテロも1打点を記録。巨人は反撃の糸口を見いだせないまま、6回を終えた。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛　穂 2(右)中村　奨成 3(遊)小園　海斗 4(三)佐々木　泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉　将吾 7(一)Ｅ・モンテロ 8(二)勝田　成 9(投)森下　暢仁

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(中)佐々木　俊輔 7(一)増田　陸 8(右)中山　礼都 9(投)Ｆ・ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4