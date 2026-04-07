広島、巨人に3点リードで後半戦へ

広島は4回裏に2点、5回裏に2点、6回裏に1点を追加し、巨人を突き放した。大盛、ファビアンがそれぞれホームランで2打点を挙げ、モンテロも1打点を記録。巨人は反撃の糸口を見いだせないまま、6回を終えた。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 穂 2(右)中村 奨成 3(遊)小園 海斗 4(三)佐々木 泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉 将吾 7(一)Ｅ・モンテロ 8(二)勝田 成 9(投)森下 暢仁

巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(中)佐々木 俊輔 7(一)増田 陸 8(右)中山 礼都 9(投)Ｆ・ウィットリー

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