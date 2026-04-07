広島、巨人に3点リードで後半戦へ
広島は4回裏に2点、5回裏に2点、6回裏に1点を追加し、巨人を突き放した。大盛、ファビアンがそれぞれホームランで2打点を挙げ、モンテロも1打点を記録。巨人は反撃の糸口を見いだせないまま、6回を終えた。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 穂 2(右)中村 奨成 3(遊)小園 海斗 4(三)佐々木 泰 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉 将吾 7(一)Ｅ・モンテロ 8(二)勝田 成 9(投)森下 暢仁
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(中)佐々木 俊輔 7(一)増田 陸 8(右)中山 礼都 9(投)Ｆ・ウィットリー
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4