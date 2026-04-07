オリックス、序盤を1点リード

3回を終え、オリックスがロッテに1点リード。3回裏、西川のホームランで先制し、宗、太田のタイムリーで追加点を挙げた。ロッテはまだ無得点。試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)廣岡 3(左)西川 4(一)太田 5(指)シーモア 6(右)中川 7(二)西野 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)髙島

ロッテ: 1(中)髙部 2(右)藤原 3(左)西川 4(一)ソト 5(三)寺地 6(指)ポランコ 7(遊)友杉 8(捕)松川 9(二)小川 10(投)木村

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4