日ハム楽天、序盤は投手戦
両チームとも3回を終え、0対0で互いに譲らない展開。楽天は黒川、中島が打点を挙げたが、得点には結びつかず、序盤は緊迫した投手戦となっている。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 2(左)中島 3(中)辰己 4(指)ボイト 5(三)黒川 6(一)伊藤裕 7(遊)村林 8(捕)太田 9(二)小深田 10(投)前田健
日本ハム: 1(左)水谷 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(捕)田宮 7(二)奈良間 8(中)五十幡 9(遊)水野 10(投)細野
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4