日ハム楽天、序盤は投手戦

両チームとも3回を終え、0対0で互いに譲らない展開。楽天は黒川、中島が打点を挙げたが、得点には結びつかず、序盤は緊迫した投手戦となっている。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 2(左)中島 3(中)辰己 4(指)ボイト 5(三)黒川 6(一)伊藤裕 7(遊)村林 8(捕)太田 9(二)小深田 10(投)前田健

日本ハム: 1(左)水谷 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(捕)田宮 7(二)奈良間 8(中)五十幡 9(遊)水野 10(投)細野

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4