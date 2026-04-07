中日、1点リードで序盤を終える
中日は1回表に細川のタイムリーで先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、3回を終えて中日が1-0とリードしている。ＤｅＮＡは反撃を狙う。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)度会 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(右)ヒュンメル 7(中)蝦名 8(遊)石上 9(投)深沢
中日: 1(三)福永 2(二)田中 3(右)ボスラー 4(左)細川 5(一)サノー 6(中)花田 7(捕)木下 8(遊)村松 9(投)金丸
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4