中日、1点リードで序盤を終える

中日は1回表に細川のタイムリーで先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、3回を終えて中日が1-0とリードしている。ＤｅＮＡは反撃を狙う。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)度会 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(右)ヒュンメル 7(中)蝦名 8(遊)石上 9(投)深沢

中日: 1(三)福永 2(二)田中 3(右)ボスラー 4(左)細川 5(一)サノー 6(中)花田 7(捕)木下 8(遊)村松 9(投)金丸

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