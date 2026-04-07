巨人・広島、3回終了0-0の投手戦

序盤を終えて両チーム無得点の投手戦。広島は3回に大盛、ファビアンの本塁打、モンテロの打点で打線がつながるも、巨人も粘り強く無失点に抑える。0-0のまま中盤へと突入する。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 2(右)中村奨 3(遊)小園 4(三)佐々木 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(一)モンテロ 8(二)勝田 9(投)森下

巨人: 1(二)浦田 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(捕)大城 6(中)佐々木 7(一)増田陸 8(右)中山 9(投)ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4