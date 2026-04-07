◆4月は新生活に伴い家電の買い替え時

家電量販店や生活インフラ関連の株主優待は、新生活のスタート時に特に効果を発揮します。引っ越しや進学、就職などで家電や生活用品を一気にそろえる必要がある場合、優待を活用することで支出を大きく抑えることができます。

家電量販店の優待は、買い物券やポイントとして付与されるケースが多く、実際の支払い時に直接使える点が魅力です。冷蔵庫や洗濯機などの大型家電だけでなく、日用品や消耗品の購入にも使える場合があり、活用の幅が広いのが特徴です。

また、こうした企業はオンライン販売やポイント制度の強化など、デジタル戦略を進めている点も注目ポイントです。実店舗とECの両方で使える優待も増えており、利便性が高まっています。

なお、家電量販店の優待は「まとめ買い」との相性がよい点もポイントです。新生活では一度に複数の商品を購入するケースが多いことから、優待を組み合わせることで支出を効率的に抑えることができます。ポイント制度と併用することで、さらにお得に購入できる場合もあります。

投資の観点では、家電需要は景気の影響を受けやすいものの、季節需要や買い替え需要が一定数存在するため、安定した売上が見込めます。優待を活用しながら、生活コストの削減と資産形成を両立できる点が魅力です。

今回は新生活スタートにお役立ちな株主優待を3銘柄、ご紹介します。

◆ビックカメラ＜3048＞

ビックカメラ＜3048＞は家電量販店大手で、株主優待として買い物優待券が付与されます。家電はもちろん、日用品や食品など幅広い商品に利用できる点が魅力です。長期保有で優待額が増える制度もあり、継続保有のメリットも大きい銘柄です。駅近店舗が多く、使い勝手のよさも評価されています。

◆ケーズHD＜8282＞

ケーズHD＜8282＞は「現金値引き」を特徴とする家電量販店です。株主優待は1000円単位の買い物優待券として提供され、家電購入時に利用できます。価格競争力と顧客重視のサービスで安定した人気を持っており、大型家電の購入時に優待を活用することで、実質的な支出を抑えることが可能です。

◆ヤマダHD＜9831＞

ヤマダHD＜9831＞は全国展開する家電量販店で、株主優待は買い物優待券として提供されます。この買い物優待券は、一定金額ごとに利用できる値引き券となっており、まとめ買い時に効果を発揮します。家電だけでなく、生活用品や家具などにも利用可能で、新生活との相性がよい銘柄です。店舗数が多く、地方でも使いやすい点が強みですので、優待を活用することで、大型支出の負担を軽減できます。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）