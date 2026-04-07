【鎌倉 観光スポットレポ】深沢地区戦没者慰霊碑 - 平和の尊さに感謝…

湘南モノレール「湘南深沢駅」から徒歩7分。幹線道路から少し脇道に入ると、背の高い石碑が姿を見せます。

こちらは、深沢地区戦没者慰霊碑（以下、慰霊碑）。いったい何のために建てられたのでしょうか。

慰霊碑の歴史

碑文によると、こちらの慰霊碑は深沢地区における戦没者の英霊たちを祀るため、1956年（昭和31年）9月に建立されました。

それではさっそく慰霊碑の歴史を振り返ってみましょう（※碑文では「慰霊塔」となっていますが、同じものです）。

戦没者の英霊を祀る

幕末の開国以来、日本は弱肉強食の国際社会を生き抜くため、激しい戦争を繰り返してきました。

日清戦争（1894〜1895・明治27〜28年）日露戦争（1904〜1905・明治37〜38年）大東亜戦争／太平洋戦争（1941〜1945・昭和16〜20年）

いかなる大義があろうとも、戦争は大きな犠牲と悲劇をもたらします。日本各地から多くの方が出征し、尊い命が失われました。

ここ鎌倉市の深沢地区からも136名の方が戦没され、英霊として祀られてきました。しかし、1945年（昭和20年）の敗戦により、日本はアメリカをはじめとする連合軍の占領下に置かれました。

連合軍に逆らった者を公的に顕彰などすれば、厳しい制約が課される状況にありました。自分たちの未来を守るために戦ってくれた英霊たちが忍びないとは思いながら、隠れるように細々と追悼していたと伝えられます。

みんなの思いが結晶に

やがて連合軍による占領から解放され、ようやく英霊たちを祀ることができる…… そんな思いから、深沢地区内の有志たちが人々から寄付を募りました。

当時はまだ戦後復興の最中ですから、みなさん決して豊かではありません。それでも未来の希望を残してくれた英霊たちに、少しでも感謝の気持ちを示したい一心で、なけなしのお金を出し合ったのでしょう。

土地は地元の嶋村政一氏が提供し、晴れて慰霊碑が建立されました。しかし、歳月は流れて慰霊碑は風化してしまいます。

このままでは誰もかえりみなくなってしまうと心配した有志たちが、終戦33年の節目となる1978年（昭和53年）に、深沢地区戦没者慰霊塔整備実行委員会を結成しました。深沢地区の人々から再び寄付を集め、1979年（昭和54年）3月に完成したのです。

それからさらに月日は流れ、2026年（令和8年）で建立70年を迎えました。平和の尊さをかみしめ、英霊たちに感謝の気持ちを捧げるよすがとして、これからも人々に敬愛され続けることでしょう。

ギャラリー

正面入り口。ちょっと敷居が高そうに感じますが、どなたもお気軽にご参拝ください。

裏手に回るとスロープとなっているため、車椅子の方も容易に参拝できます。こういう配慮は嬉しいですね。

石碑の裏面には、祀られている英霊たちの階級と氏名が刻まれていました。

裏面の一部。軍曹・伍長は中間管理職、中尉は幹部職です。そして輜重兵（しちょうへい）とは物資の輸送を担当する立場でした。

海軍「軍属」とは、職業軍人（正規職員）ではない臨時職員を指します。民間人の身分であっても、職業軍人に負けることなく、力を合わせて戦いました。

ちなみに当時は空軍（現在の航空自衛隊）が存在せず、陸軍と海軍にそれぞれ「航空隊」が編成されています。

まとめ

今回は深沢地区戦没者慰霊碑にまつわる歴史を紹介しました。戦争の暗い背景を知って、悲しく嫌な気持ちになってしまった方もいるかと思います。

しかし平和と繁栄は当たり前に存在するものではなく、それを守り続ける不断の努力によって支えられているのです。

現代の私たちが平和と繁栄を享受できているのは、かつて命がけで日本を守ってくれた人々の存在があったことを、心に留めておきたいところです。

近くにおいでの際は立ち寄っていただき、過酷な時代に思いを馳せていただければと思います。

深沢地区戦没者慰霊碑

参拝時間

24時間

※ただし夜間は照明が不十分のため、ご注意ください

料金

無料（公共施設のため、お賽銭なども不要です）

バリアフリー

車いす対応（裏面スロープから入れます）

アクセス

所在地：鎌倉市笛田3-15-34

湘南モノレール「湘南深沢駅」から徒歩7分（500ｍ）

駐車場：なし（公共交通機関の利用がおすすめです）

連絡先

鎌倉市 総務部 公的不動産活用課

電話：0467-23-3000

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