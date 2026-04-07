CORTISが2nd EP初のビジュアル公開、メンバー思い出の場所で撮影

CORTISが、2nd EP『GREENGREEN』最初のアルバムフォトを公開した。

【画像】『GREENGREEN』最初のアルバムフォト（全8枚）

5人のメンバーは「BRIDGE（橋）」と名付けられた写真で飾らない日常的な姿のままソウルの街を歩き、華やかなメイクアップやコンセプチュアルな衣装をまとわず、ありのままのCORTISの姿を見せている。

背景となる場所も一つひとつ丁寧に選ばれている。グループカットに登場する「新沙（シンサ）2高架（キルマジュン橋）」は、メンバーたちが練習生時代に実際に通っていた道。また、別の写真に写るマンション前の柵も、彼らが日常的に通り過ぎていた場所である。1st EPのタイトル曲「What You Want」の歌詞「引き返すくらいなら そのまま 飛び越える壁」で言及されている「壁」も、まさにこの場所となる。「ヤングクリエイタークルー」として活動するCORTISは、歌詞だけでなくビジュアルの随所にも自分たちの物語を織り込んできた。こうしたエピソードが、アルバムフォトをより特別なものにしている。

ソロカットでは、それぞれが自由奔放な雰囲気を漂わせている。襟を立てたまま日差しの中に立つMARTIN、工事現場の仮囲いの前でモデルのようなポーズを取るJAMES、生活感のある壁の前に立つJUHOON、髪をくしゃくしゃにしたまま考えにふけるSEONGHYEON、野性味のある視線を向けるKEONHOなど、それぞれが飾らない姿を表現。

CORTISはアルバムフォトの公開に合わせ、地図サービスであるGoogleマップを活用した異色のプロモーションも展開。各バージョンの写真が公開される際、特定のメンバーがGoogleマップ上の該当場所に直接レビューを投稿するという方式で、撮影地にまつわる思い出やストーリーを共有することで、アルバムフォトにさらなる意味を加える。

4月6日には、SEONGHYEONがメイン写真の背景となった「新沙2高架（キルマジュン橋）」のレビューに、「練習生時代に橋の下をいつも通り過ぎていたので、思い出が多い場所です。今回のアルバムフォト撮影で再び訪ねることになった時、練習生時代のことをたくさん思い出しました」という文章を残した。

CORTISは6日から10日まで、2nd EPのアルバムフォト5バージョンを順次公開する。5月4日にリリースされる『GREENGREEN』は、CORTISが追及するものと警戒するものをテーマにしている。タイトル曲「REDRED」は、4月20日午後6時に先行公開される予定。

＜リリース情報＞

CORTIS

2nd EP『GREENGREEN』

韓国発売日：2026年5月4日（月・祝）

日本発売日：2026年5月7日（木）（※日本お届け日）

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※日本発売日は日本のお客様へのお届け日を基準としております。