大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、トロント・ブルージェイズ戦に14-2で大勝した。「5番・三塁」で先発したマックス・マンシー内野手も6打数2安打をマークしたが、米メディア『ドジャースウェイ』によると、同選手は敵地での今カードにかなりの自信を抱いているという。

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両チームは昨季ワールドシリーズ（WS）で死闘を演じたが、今カードは同シリーズ以来の対戦となる。そのシリーズにおいて、ドジャースは敵地で3勝1敗を記録している。

同メディアは「ドジャースが敵地に乗り込むと、対戦相手のファンは大勢詰めかける傾向がある。それは球界屈指のスター選手たちを見たいからか、あるいは“嫌いながら観る”ためかのどちらかだが、多くは後者だろう。そして今回も、まさにその理由でブルージェイズのファンが集まるはずだ。ドジャースの打者が打席に立つたびに、容赦ない声が飛ぶに違いない」と言及。

続けて、「トロント遠征について問われたマンシーは『間違いなく楽しみだよ。テキサスに戻ったときもいつも同じ気持ちだった。あそこに戻ると、“ここは自分たちの場所だ。ここで勝ったし、やるべきことをやり切った場所だ”っていう感覚になるんだ。かなり敵対的で、すごく騒がしくなるだろうね。でも、やるべきことをやってトロフィーを持ち帰ることができたなら、その場所は一生特別な意味を持つんだ』と語った」と記している。

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