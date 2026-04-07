千葉ロッテマリーンズは、5月2日の埼玉西武ライオンズ戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）に、クリエイターアイドル「竹下☆ぱらだいす」が来場することを発表した。

「竹下☆ぱらだいす」は、あぃりDX、だーご、しんぢくんの3人からなる、原宿発のYouTuber・クリエイターアイドルで、現在子どもたちを中心に高い人気を誇っている。

当日は、試合前に歌唱パフォーマンスおよびセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。

4月29日、30日の東北楽天戦および5月1日から3日の埼玉西武ライオンズ戦では、子どもやファミリー層に人気のゲストの来場をはじめ、選手との野球体験会やスタジアムでのお仕事体験など、ゴールデンウィーク期間中を通して楽しめる各種イベントを開催する。

「竹下☆ぱらだいす」のメンバーは、以下のようにコメントを残している。

あぃりDX：「子どもの時に観戦に行っていた千葉ロッテマリーンズさんのセレモニアルピッチに出演できてとっても嬉しいです！！一緒に歌って踊りましょう！」

だーご：「はじめまして！竹下☆ぱらだいすのだーごです！千葉ロッテマリーンズさんの試合前にパフォーマンス出来るのドキドキです！元気いっぱいのステージを届けるのでぜひ一緒に盛り上がりましょう！」

しんぢくん：「みなさんがホームランいっぱい打てるようにしんぢくんが全力で盛り上げるわよぉぉぉおん⤴⤴⤴」

＜竹下☆ぱらだいす プロフィール＞

2022年4月8日に結成された、原宿発のクリエイターアイドル。ピンク・ブルー・イエローを基調としたデコラファッションを特徴とし、「おもしろい」と「かわいい」を掛け合わせた独自のスタイル“オモロカワイイ”を掲げ、原宿のKAWAIIカルチャーを世界へ発信している。

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