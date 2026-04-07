低めをすくい上げて柵越え　ソフトバンクが誇る“安打製造機”が3号ツーラン…















福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの近藤健介は7日、みずほPayPayドーム福岡で行われている埼玉西武ライオンズ戦に「2番・左翼」で先発出場。3回に今季第3号本塁打を放った。







1－1の同点で迎えた3回裏、ソフトバンクの攻撃。1死一塁で打席には2番の近藤が入った。カウント1－2からの4球目、西武先発・隅田知一郎の投じた低めのスイーパーを、近藤がタイミングを読んでいたようにすくいあげた。



鋭い打球がライト方向へ上がり、打球は右翼フェンスのホームランテラスに吸い込まれていった。近藤の見事なバッティングでソフトバンクは3－1とリードする展開となった。











試合は現在も継続中。試合中盤に西武打線が火を噴き、8回表時点でソフトバンクは3－8と逆転を許している。近藤はここまで2打数1安打2打点1四球と活躍。このあと終盤、勝負所での打席でも目が離せない。













【動画】低めを捉えた、近藤の今季第3号がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより















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近藤健介 低めを救い上げ、

勝ち越しツーランホームラン！



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