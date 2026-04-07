髪型が変わると、人のイメージは大きく変わります。それは人間だけでなく、人形も例外ではないのかもしれません……。

フォロワー17.3万人を誇るカリスマ美容師・イナガキさんは、自身のTikTokアカウント(@hokita7)にて、ノルウェーに伝わる妖精「トロール」がモチーフの、髪の毛が逆立っている人形「トロール人形」の“イメチェン”を図る動画をアップしました。

まず、トロール人形の髪質や長さをチェック。今回、ボブに仕上げていくため、完成のイメージを膨らませていきます。

カットしていく中で、「ミスったらパイナップルになる可能性あるもんな」と不安を吐露するイナガキさん。さらには、「うわ、トロールの髪の毛やわらか」「やわらかすぎて『切ってない』まである」など、トロール人形の髪質を分析していきます。

カットが終わると、シャンプー台に移動。「トリートメントを練り消しくらい練り込みます」と言いながら、髪の毛をモミモミします。

トリートメントを洗い流したものの、髪の毛が依然として逆立っていることに「めちゃくちゃ立ってんな」と動揺するイナガキさん。

それでも、懸命にスタイリングしていくと……

どこか満足そうな表情を浮かべるトロール人形

見事にボブに仕上がりました! 心なしかトロール人形も喜んでいるように見えますね。

このプロフェッショナルな動画には、「ボブの方がかわい笑」「こんなに愛おしいと思ったの初めてだ」など、その仕上がりを称賛する人が多い一方で、「なんかスパイキーショートの方が似合いそう」といった、別の髪型を提案する人もいました。

イナガキさんのアカウントでは、ほかにもさまざまな人形をイメチェンさせる動画がアップされています。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね!