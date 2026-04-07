西武、ソフトバンクを2点リードで後半戦へ
西武が4回、5回に立て続けに得点し、8-6でソフトバンクをリード。両チームともに打撃戦を展開しており、ソフトバンクは山川、西武は外崎がそれぞれホームランを放ち、打点を稼いでいる。3回にソフトバンクが2点を奪うなど、点の取り合いとなった。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(二)今宮 健太 7(右)牧原 大成 8(捕)海野 隆司 9(遊)野村 勇 10(投)大関 友久
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(中)岸 潤一郎 4(指)仲三 優太 5(三)渡部 聖弥 6(二)外崎 修汰 7(右)Ａ・カナリオ 8(捕)古賀 悠斗 9(一)平沢 大河 10(投)隅田 知一郎
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4