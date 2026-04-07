西武、ソフトバンクを2点リードで後半戦へ

西武が4回、5回に立て続けに得点し、8-6でソフトバンクをリード。両チームともに打撃戦を展開しており、ソフトバンクは山川、西武は外崎がそれぞれホームランを放ち、打点を稼いでいる。3回にソフトバンクが2点を奪うなど、点の取り合いとなった。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(二)今宮　健太 7(右)牧原　大成 8(捕)海野　隆司 9(遊)野村　勇 10(投)大関　友久

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(中)岸　潤一郎 4(指)仲三　優太 5(三)渡部　聖弥 6(二)外崎　修汰 7(右)Ａ・カナリオ 8(捕)古賀　悠斗 9(一)平沢　大河 10(投)隅田　知一郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4