元阪神・代打の切り札が一日警察署長に就任　交通安全イベントの一環とし…















阪神タイガース 最新情報



元阪神タイガースの原口文仁氏が6日、自身のInstagramを更新。故郷・埼玉県大里郡寄居町の警察署で、一日警察署長を務めたことを報告している。











投稿には、「寄居町で春の全国交通安全運動交通安全イベントの一環で一日警察署長を務めさせていただきました」と綴られ、凛々しい制服に身を包んだ原口氏が白バイに跨る姿など多数の写真が添えられている。



投稿の最後には、「寄居警察署の方々、野球チームの方々、ならびに関係者の皆様ありがとうございました」と、原口氏らしく丁寧に感謝の気持ちが記されている。



現役時代は名門チームの捕手として、またキャリア後半は“代打の切り札”として戦ってきた原口氏が持つ空気が、警察署長としての緊張感とよく相まっている。貴重な時間となったことが感じられる投稿だ。



原口氏は、2009年ドラフト6位で帝京高から阪神に入団。高い打撃技術を持つ捕手として頭角を現し、2016年には107試合に出場して打率.299、11本塁打をマーク。2018年には、桧山進次郎氏と並ぶシーズン球団最多の23安打を代打で放った。



2019年1月に大腸がんが判明。不屈の闘志で同年6月に一軍復帰し、オールスターゲームにも出場。劇的な復活劇が評価され、シーズンオフにセ・リーグの特別賞も受賞した。



その後も主に代打として活躍し、2025年シーズンを最後に現役を引退。様々な経験を活かしながら、引退後も多方面での更なる活躍が期待される。





























【投稿】阪神が誇る代打の切り札、故郷で一日警察署長



原口文仁(@fumihito_haraguchi) のInstagramより













【関連記事】【了】