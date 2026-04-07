大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、4年連続5度目のMVP受賞が期待されている。もちろん争いは熾烈なものになると思われるが、米メディア『クラッチポインツ』は、同じチームでプレーするアンディ・パヘス外野手がダークホースになり得るとの見方を示している。

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パヘスは昨季中堅レギュラーに定着し、打率.272、27本塁打、86打点とキャリアハイの数字をマーク。今季は日本時間6日終了時点で9試合、打率.471、3本塁打、10打点と好調を維持している。

同メディアは「ドジャースは今季を迎えるにあたり、大谷がMVPを再び獲得するという期待感を抱いていた。チーム内ではフレディ・フリーマン内野手も、MVP候補となり得るもう一人の存在と見られている。しかし今、パヘスが新たに議論すべき候補として浮上している」と言及。

続けて、「25歳の彼は複数のオールスター選手を擁するチームの中にあっても、将来のオールスターとして静かに頭角を現しつつある。すでに好スタートを切っており、リーグ全体からの評価も高まりつつある。もっとも、大谷やフリーマンを前にして、彼がMVPを獲得するのは簡単ではないだろう。だが、少なくとも、オールスター候補としての議論を呼び起こしているのは間違いない」と記している。

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