ソフトバンク、山川・近藤の活躍で3回終了時点3-1リード
2回表に西武が先制するも、2回裏にソフトバンクが同点、3回裏には山川の3ランで2点を追加し、3-1とリードを広げた。西武も外崎のホームランで1点を返したが、序盤を終えて2点差。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)今宮 7(右)牧原大 8(捕)海野 9(遊)野村 10(投)大関
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(中)岸 4(指)仲三 5(三)渡部 6(二)外崎 7(右)カナリオ 8(捕)古賀悠 9(一)平沢 10(投)隅田
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4