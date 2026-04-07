ソフトバンク、山川・近藤の活躍で3回終了時点3-1リード

2回表に西武が先制するも、2回裏にソフトバンクが同点、3回裏には山川の3ランで2点を追加し、3-1とリードを広げた。西武も外崎のホームランで1点を返したが、序盤を終えて2点差。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)今宮 7(右)牧原大 8(捕)海野 9(遊)野村 10(投)大関

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(中)岸 4(指)仲三 5(三)渡部 6(二)外崎 7(右)カナリオ 8(捕)古賀悠 9(一)平沢 10(投)隅田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4