Rockon Social Club、全国ツアー映像作品ジャケットデザイン公開

Rockon Social Clubが、5月22日（金）に発売するLIVE Blu-ray&DVD『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin-』のジャケットデザインを公開した。
本作は、昨年9月の東京公演を皮切りに全18公演を行ったRockon Social Club全国ツアー「Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin-」より、12月24日・25日に横浜BUNTAIで開催したツアーファイナル公演の模様を収録したもの。
昨年リリースされたRockon Social Club初のコラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』を引っ提げ、アルバムでコラボした堺正章、デーモン閣下、野村義男、綾小路 翔、段田安則、大友康平、MISIAという豪華な”SHOW MAN”たちを迎えたツアーファイナル2日間の模様がたっぷりと収録。さらに、特典ディスクには本編に収まりきらなかったメンバー歌唱ver.のコラボ楽曲と、楽曲にまつわるMCを特別収録。大先輩・野村義男とのバーカウンターでのやり取りは必見。
加えて、これまでRockon Social Clubがリリースしてきた楽曲MV3曲がBlu-ray&DVDに初収録される。付属する52ページのPHOTO BOOKにはライブ写真だけでなく、ここでしか見られないリハーサルでの写真なども掲載。早期予約特典として4月7日までの予約で「特典映像視聴可能 QRコード付きステッカー」、現在開催中の「NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live」ライブ会場予約でオリジナルクリアファイルのプレゼントも実施される。
今年9月からは全国5都市を巡るツアー「Rockon Social Club Tour 2026 The Warriors」を開催予定。さらに「男闘呼組」カバーアアルバム第2弾の制作も発表し、勢いを増すRockon Social Clubに注目が集まる。
＜リリース情報＞
Rockon Social Club
LIVE Blu-ray&DVD『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin-』
2026年5月22日（金）発売
︎Blu-ray：TYOR-3019〜3020 / 9,350円（税込）
︎DVD：TYOR- 3021〜3022 / 8,250円（税込）
Loppi・HMV限定販売/数量限定 https://www.hmv.co.jp/news/article/260309119/
=収録内容=
[本編ディスク]
1. Still Rockinʼ
2. Foxy Lady
3. ザ・ファイター
4. Tangerine Kiss
5. ポイントちょーだい
6. BACK IN THE CITY
7. Rolling Thunder Baby
8. Go To Hell
9. 愛死天流(with 綾小路 翔 from 氣志團)
10. B・A・N(with 段田安則)
11. バーボンロック(with 大友康平)
12. ⻲の恩返し
13. 死ぬほどジュ・テーム(with デーモン閣下)
14. 傷だらけの王者(with MISIA)
15. I♡R&R
16. プンスカピン!(with 堺正章)
17. この夜にすべてを
18. TENSION
19. 禁断のエロキューション
20. TIME ZONE〜DAYBREAK
21. Still Rockinʼ(with 野村義男)
[特典ディスク]
・愛死天流(メンバー歌唱 ver.)
・B•A•N(メンバー歌唱 ver.)
・バーボンロック(with 野村義男)
・死ぬほどジュ・テーム(メンバー歌唱 ver.)
・傷だらけの王者(メンバー歌唱 ver.)
・プンスカピン!(メンバー歌唱 ver.)
・Still Rockinʼ (メンバー歌唱 ver.)
・ALL LINEUP(12月24日)
※MC 入り
Rockon Social Club MV
・ポイントちょーだい
・Summer of Love
・プンスカピン
＜ライブ情報＞
Rockon Social Club Tour 2026 The Warriors
9月3日（木）東京・Zepp Haneda
9月4日（金）東京・Zepp Haneda
9月11日（金）福岡・UNITEDLAB
9月12日（土）福岡・UNITEDLAB
9月18日（金）東京・豊洲PIT
9月19日（土）宮城・SENDAI GIGS
9月20日（日）宮城・SENDAI GIGS
9月24日（木）大阪・Zepp Namba
9月25日（金）大阪・Zepp Namba
10月1日（木）北海道・Zepp Sapporo
10月2日（金）北海道・Zepp Sapporo
ツアー詳細：https://rockonsocialclub.com/2026/02/19/7710/
チケット：https://l-tike.com/rockonsocialclub/