













北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの万波中正は5日、自身のInstagramを更新。勢いに乗るチーム状況を象徴するようなショットを共有している。











投稿には、「5wins in 6G great week」と綴られている。まさに日本ハムは直近6試合で5勝1敗。開幕カードの福岡ソフトバンクホークス戦こそ3連敗を喫したが、すぐさま軌道修正してみせた。



特筆すべきは、やはり打線だろう。開幕3カードを終え、日本ハムは9試合連続でホームランを記録し、何と合計22本塁打を放っている。日本ハム以外の11球団は、4月6日の時点でチーム本塁打数が2桁まで到達していない。



なかでも万波は早くも今季5本塁打と、チームを文字通り牽引している。リーグトップである万波のほかにも清宮幸太郎が4本塁打、野村佑希が3本塁打をマークするなど、主軸のバットから長打が量産されている。



万波の投稿には、勢いに乗るチーム状況を象徴するようなロッカールーム内の様子を撮影した写真などが添付されている。7日からの東北楽天ゴールデンイーグルス3連戦を挟み、11日からの本拠地でのソフトバンク2連戦で開幕カードの借りを返したいところだ。

























【投稿】早くも5本塁打の万波、勢いに乗る日ハムを牽引

万波中正／CHUSEI MANNAMI(@manchu0407)のInstagramより













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