「いつものコンバース、もっと私らしく履きこなしたい！」そんな想いを抱いたことはありませんか？長年愛される定番スニーカー「コンバース オールスター」が、なんと人気タトゥーアーティストTAPPEI氏との驚きのコラボレーションで、あなただけの「アートピース」に生まれ変わります。まるで「塗り絵」のようにカスタマイズできる特別な一足で、足元から個性を爆発させる新体験を始めましょう！

あなたの足元がキャンバスに！コンバース×TAPPEI「塗り絵」オールスターの魅力

お気に入りのスニーカーを、もっと自分だけの特別なものにしたい──。そんな願いを叶える、ワクワクするような新作が登場しました！ 長年愛され続けるコンバースのオールスターが、人気タトゥーアーティスト・TAPPEI氏のキャンバスとなり、アート作品を身につけるような体験ができる「プリントカスタマイズサービス」を展開します。

このコラボレーションは、スニーカーが単なるファッションアイテムではなく、身につけるアートピースへと昇華する新提案。一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？ その全貌を深掘りしていきましょう。

唯一無二の一足を生み出すカスタマイズの全貌

「ALL STAR (R) HI ALL WHITE」がアートキャンバスに

今回登場するのは、コンバースのアイコンシューズである 「ALL STAR (R) HI ALL WHITE」 をベースにしたカスタマイズモデルです。真っ白なオールスターが、まるで新品のキャンバスのようにTAPPEI氏の独創的なアートワークで彩られます。

第一印象は、「ポップで遊び心満載！」。TAPPEI氏の代表的なモチーフである「天使のキャラクター」が、グラフィカルなラインで描かれ、一目で彼の世界観だとわかるデザインです。そして何より、この企画の核心は 「塗り絵」 というインスピレーション。完成品を履くのも素晴らしいですが、「もし自分で色を塗れたら…」なんて想像が膨らんでしまいますよね。

自由な組み合わせで個性を表現

今回のコラボレーション最大の魅力は、 「自分好みにアレンジできる」 自由度の高さです。

これらを自由に組み合わせて、あなただけのオリジナルな一足を作り上げることができます。例えば、右足と左足で異なるキャラクターを配置したり、タンのデザインで全体の印象を変えたり…。考えるだけでワクワクしませんか？

デザインには「CONVERSE TAPPEI COLORING SHOES」「Right Page」「Left Page」といった、まさに「塗り絵」を彷彿とさせるキーワードも隠されています。これは、購入後にペンで色を加えて、さらにパーソナルな一足にするという、クリエイティブな楽しみ方を提案しているのかもしれません。公式に推奨されているわけではありませんが、そんな想像が膨らむのも、このデザインならではの魅力だと思います。

天才タトゥーアーティストTAPPEI氏の多彩な世界

今回のコラボレーションを語る上で欠かせないのが、タトゥーアーティストTAPPEI氏の存在です。彼の活動はタトゥーの枠に留まらず、グラフィックデザイナー、アーティストとしても多岐にわたります。

1993年大阪府生まれのTAPPEI氏は、幼少期から絵と刺青に興味を持ち、神戸芸術工科大学を中退後、タトゥーアーティストとして活動を開始。「肌もキャンバスの一部」と捉えるその哲学は、今回のスニーカーコラボにも通じるものがありますね。

彼は2014年から東京を拠点に、グラフィックデザイナーとしても頭角を現し、中目黒に自身のスタジオ兼オフィス「TAPPEI ROOM」を設立。さらに驚くべきは、NIKEやUNDERCOVER、BEAMSといった名だたるブランドとのコラボレーション実績です。ファッション業界からも絶大な支持を得ていることが伺えます。

近年では海外でのタトゥーゲストワークや、カルチャー雑誌『EYESCREAM』での4コマ漫画連載もスタート。キャンバス、肌、誌面、服…「全てを自身の表現の場」として活動し続ける彼のエネルギーには本当に圧倒されます。

個展「“TAPPEI WORLD”created with SAMPO」で世界観を体感

そんな彼の世界観を直接体験できる個展 「“TAPPEI WORLD”created with SAMPO」 も、今回のスニーカー販売と同時期に開催されます。絵画作品の展示に加え、建築／音響装置／映像制作集団SAMPO Inc.との空間演出も見どころ。

: 2026年4月10日(金)〜2026年4月20日(月): GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F）: 無料

スニーカーをチェックしつつ、彼の個展にも足を運べば、TAPPEI氏のアーティストとしての深みに触れることができるでしょう。

価格と購入方法：自分だけのアートを手に入れる

特別な一足を手に入れる価格

今回のカスタマイズシューズの価格は、 ￥12,650（税込） です。

オールスターの定番モデルが6,000円台から手に入ることを考えると、一見すると高価に感じるかもしれません。しかし、これは単なる定番品ではありません。

これらを考慮すると、この価格設定は非常にコストパフォーマンスが高いと感じます。ファッションで個性を表現したい方、アートを日常に取り入れたい方にとっては、決して高すぎる買い物ではないでしょう。むしろ、この価格でアーティストコラボの限定アイテムが手に入る機会はそう多くありません。

販売店舗と見逃せない限定ノベルティ

この特別なカスタマイズオールスターは、下記の期間と場所で手に入れることができます。

購入者限定！オリジナルノベルティを見逃すな！

: 2026年4月10日（金）～2026年5月10日（日）: ALL STAR (R) HI ALL WHITE: 22.0～28.0、29.0、30.0cm

さらに、このコラボレーションを記念して、素敵なノベルティも用意されています。

：カスタマイズシューズをご購入1点につき1枚プレゼント。：White atelier BY CONVERSE 原宿店にてご購入のお客様へプレゼント。

特にオリジナルキーホルダーは原宿店限定＆先着順なので、どうしても手に入れたい方は早めの来店をおすすめします！ 数量限定なので、なくなり次第終了とのこと。これは争奪戦になりそうですね。

足元から始まる、あなたのアートストーリー

コンバースとTAPPEI氏のコラボレーションは、単なるスニーカーの新作に留まりません。それは、誰もが自分らしいスタイルを表現できる、クリエイティブな「場」を提供してくれる企画だと私は感じました。

「Design Yourself.」をブランドスローガンに掲げるコンバースと、肌を含むあらゆるものを表現の場とするTAPPEI氏。両者の哲学が見事に融合し、履く人が自分自身をデザインするような、そんな新感覚の体験が生まれています。

皆さんは、この「塗り絵」オールスターにどんな色を想像しますか？ それとも、あえてモノクロのまま、TAPPEI氏のアートをそのまま楽しむのも素敵かもしれません。ぜひこの機会に、あなただけの特別な一足を手に入れて、足元からあなたのアートストーリーを始めてみませんか？

お問い合わせ先：

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217

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コンバース公式オンラインショップ TAPPEIコラボ特設ページ

コンバース公式サイト

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