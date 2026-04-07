離婚伝説と秦 基博ツーマン開催決定、ライブナタリー主催でZepp Hanedaにて

離婚伝説と秦 基博のツーマンライブが2026年7月13日（月）、Zepp Haneda（TOKYO）にて開催されることが決定した。

これはライブナタリー主催によるイベントで、「令和のポップスシーンを牽引する2人組バンド・離婚伝説の音楽に惹かれ、約3年前から彼らを軸にしたライブの構想を練ってきました」という。

キービジュアルは橋川裕が担当。「妖艶でメロウな離婚伝説＝月」、「日常を鮮やかに照らす秦基博＝太陽」とそれぞれ天体に例え、2組がマジックアワーの空に重なり合うような、エモーショナルなデザインに仕上がっている。

4月7日（火）12:00より4月20日（月）11:59まで、両組のファンクラブにてFC先行（抽選）を受付、4月20日（月）12:00〜5月10日（日）23:59まで、最速先行（抽選）をe+（イープラス）にて受付される。

＜イベント情報＞

ライブナタリー ”離婚伝説 × 秦 基博”

2026年7月13日（月）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）

開場 18:00 / 開演 19:00

出演：離婚伝説 / 秦 基博

料金：前売り 立見 7,700円（税込）

2F指定 8,800円（税込）

※ドリンク代が別途必要

お問い合わせ：DISK GARAGE WEB問い合わせフォーム：https://info.diskgarage.com/

主催・企画制作：株式会社ナターシャ

イベント公式サイト https://live.natalie.mu/event/rikon-hata

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