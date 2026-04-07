D.LEAGUEの舞台で観る者を圧倒し続ける「FULLCAST RAISERZ」が、再びその熱狂をライブ会場にもたらします！"肉体派舞闘集団"から"戦略的肉体派舞闘集団"へと進化を遂げた彼らの、2026年ワンマンライブ『ORANGE IS THE NEW BLACK.』。この記事では、見逃せないライブの全貌と、ファンクラブ最速先行で特典付きチケットを手に入れる方法を詳しくご紹介します。

D.LEAGUE王者「FULLCAST RAISERZ」の進化が止まらない！待望のワンマンライブ2026開催

プロダンスリーグ「D.LEAGUE」でひときわ異彩を放つチーム、それが強靭な肉体とKRUMP（クランプ）ダンスが生み出す爆発的な「舞闘」で観る者を圧倒する「FULLCAST RAISERZ（フルキャスト レイザーズ）」です。昨年大成功を収めた初のワンマンライブに続き、2026年にはさらなる進化を遂げた彼らのパフォーマンスが体感できる『FULLCAST RAISERZ PERFORMANCE LIVE 2026 〜ORANGE IS THE NEW BLACK.〜』の開催が決定しました。

圧巻の「肉体舞闘」から「戦略的肉体派」へ

FULLCAST RAISERZは、D.LEAGUE発足と同じ2020年に結成され、リーグの歴史を初期から彩ってきました。彼らの最大の魅力は、KRUMPというダンススタイルが持つ爆発的なエナジーと、徹底的に鍛え上げられた肉体から生み出される「舞闘」です。まるで闘いのような激しさの中にも、息をのむほど洗練された芸術性が宿っています。

D.LEAGUE発足初年度に初代シーズンチャンピオンに輝いた彼らは、その強さを確固たるものにしました。そして驚くべきことに、25-26シーズンではただの「肉体派」から「戦略的肉体派舞闘集団」へと見事に進化を遂げ、再びチャンピオンシップ進出を果たすなど、その勢いはとどまることを知りません。彼らのステージは、観る者すべてを巻き込むような熱量と、一瞬たりとも目が離せないダイナミックな動きで満ち溢れています。

ワンマンライブ「ORANGE IS THE NEW BLACK.」詳細を徹底解説

2年連続となるワンマンライブ『FULLCAST RAISERZ PERFORMANCE LIVE 2026 〜ORANGE IS THE NEW BLACK.〜』は、熱狂的なファン"RAYZ"と共に、さらなる高みを目指す舞台となること間違いなしです。

公演概要と出演ダンサー

2026年8月24日（月）東京｜Spotify O-EAST開場 18:00／開演 19:00

着席指定席を除き、スタンディングでの観覧となります。彼らの激しいダンスを間近で体感するなら、スタンディングは最高の選択肢かもしれませんね。

出演ダンサーは、KTR、INFINITY TWIGGZ、KID TWIGGZ、TINY TWIGGZ、KILLA TWIGGZ、WILD TWIGGZ、ILL TWIGGZ、Lui、E-FLOW、KID LOOPZ、MADD TWIGGZ、YOUTA、SHOWYといった実力派が勢ぞろいします。それぞれの個性がぶつかり合い、どのような化学反応を見せてくれるのか、今から楽しみでなりません。

豪華特典付き！チケット情報と購入戦略

今回のワンマンライブでは、ファン心をくすぐる特典付きチケットが多数用意されています。

券種 料金（税込） 特典 最前エリアチケット 22,000円 ぬいぐるみ＋LEDアクリルブレスレット付き 通常チケット（ぬいぐるみ付き） 11,000円 ぬいぐるみ付き 通常チケット（LEDアクリルブレスレット付き） 9,900円 LEDアクリルブレスレット付き 通常チケット 7,500円 なし 着席指定席（背もたれ有り） 7,500円 なし 着席指定席（パイプ椅子） 7,500円 なし

※お一人様4枚まで購入可能です。

私の視点から見ると、この価格設定は非常に戦略的だと感じました。最前エリアチケットは、彼らの情熱を肌で感じたい熱心なファンにとって、少し高価に思えるかもしれませんが、ぬいぐるみとLEDアクリルブレスレットという限定特典が付くことを考えれば、十分に「買い」の価値があると言えるでしょう。ライブ後の思い出にも残りますし、コレクションとしても魅力です。また、通常チケットも特典の有無で選べるため、予算や欲しいグッズに合わせて柔軟に選択できるのは嬉しいポイント。じっくり座って観たい方には、同じ価格で着席指定席が用意されているのも親切ですね。

チケットの最速先行受付は、FULLCAST RAISERZ FANCLUB会員限定で開始されています。

* 受付期間: 2026年4月6日（月）18:00 〜 2026年4月19日（日）23:59

ファンクラブ先行は、特典付き券種や連番キャンペーンなど、充実したラインナップが用意されているので、RAYZの皆さんはぜひ期間中にファンクラブサイトで詳細をご確認ください。

ストレスフリーな入場体験をサポートする「チケプラ」

本公演のチケットは、電子チケットサービス「チケプラアプリ」にて発券されます。最近のライブイベントではすっかりお馴染みになった電子チケットですが、チケプラアプリの利便性には目を見張るものがあります。チケットの申し込みから受け取り、そして当日の入場まで、すべてがスマホひとつで完結するんです。アプリを開けばスムーズに入場できるため、会場での煩わしい手続きから解放され、開演前の時間をより有意義に使えるでしょう。紙チケットの紛失や忘れてしまう心配がないのも、大きなメリットですよね。

この「チケプラ」を運営しているのは、株式会社エムアップホールディングスの一員である株式会社チケットプラスです。2014年に電子チケットサービスを業界に先駆けて開始した彼らは、エンタメ業界の進化と共に歩んできました。累計1,000組以上のアーティストに導入され、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇る「チケプラサービス」は、その信頼性と使いやすさから多くのファンに支持されています。アーティスト公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」など、ファンが安心してエンタメを楽しめるための様々なサービスを展開しており、まさにライブエンタメ体験をより豊かにしてくれる存在です。

チケットプラスの詳しい情報は、彼らの公式サイトで確認できます。

最後に：この熱狂を見逃すな！

FULLCAST RAISERZのワンマンライブは、D.LEAGUEの魅力を凝縮した、まさに最高峰のエンターテインメント体験となるでしょう。彼らが「戦略的肉体派舞闘集団」としてどのような新たな表現を見せてくれるのか、今から期待でいっぱいです。

熱いパフォーマンスと、特典というお土産、そしてスムーズな入場体験。すべてが揃ったこのライブ、ぜひ皆さんも足を運んで、彼らの放つ「ORANGE」の熱狂を肌で感じてみませんか？まだD.LEAGUEやFULLCAST RAISERZの魅力に触れたことがない方も、この機会にぜひ、その世界に飛び込んでみてください。きっと忘れられない一日になるはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。