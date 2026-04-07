ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季に引き続き、今季も相次ぐ負傷者に悩まされている。これまで投手陣に多かった負傷離脱だが、遊撃手のレギュラーであるムーキー・ベッツ内野手が負傷者リスト（IL）入りする事態となった。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

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ベッツはワシントン・ナショナルズ戦で違和感を訴えて途中交代。当初は腰の痛みとされたが、その後のMRI検査で右脇腹の損傷と判明した。

デーブ・ロバーツ監督は「想定の4〜6週間より早く復帰する可能性もある」としつつも、「この種の怪我は慎重に扱う必要がある」と復帰時期について明言を避けた。

ベッツは今季ここまで打率.179とやや苦しんでいたが、直近で調子を上げ始めていた矢先の離脱となった。ドジャースは代わりにスプリングトレーニングで好調だったキム・ヘソン内野手を昇格させ、穴埋めを図った。

今回のベッツの負傷についてレビン氏は「ロバーツ監督は、ベッツが土曜日の試合中の素振りの際に負傷したと見ている。ベッツは走塁するまで痛みを感じなかったが、ダグアウトに戻った時点で明らかに異変が生じていた」と言及した。

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