大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまでまだ今一つ調子が出ていない選手がいる。先発右腕のエメ・シーハン投手もその一人だが、チームは今後もうしばらく我慢して先発ローテーションでの起用を続けるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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シーハンは日本時間6日終了時点で2試合に登板しているが、1勝0敗、防御率8.00、被安打12、四死球5と失点がかさんでいる。前回登板では、イニングを経るごとに球速が低下している点も問題視された。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は、トミージョン手術からまだ2年も経っていないシーハンに対して、忍耐強く接する必要があることを理解している。26歳という年齢に加え、投手陣は非常に充実していること、どんな日でもカバーできる強力な打線を擁していることを考えれば、あえて厳しい状況に投入し経験を積ませる余裕がある」と言及。

続けて、「もし数試合を経ても改善しなければ、ロバーツ監督は再評価すればよい。これは同監督が昨季（そして今季もと言えるかもしれない）、佐々木朗希投手に対して取った戦略でもある。チームには大きな余裕があるため、明らかな不振が見られる中でも、一定期間にわたって佐々木を試すことを同監督は受け入れていた」と記している。

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