「バイクに乗る喜びは知っているけれど、置く場所がないから諦めている…」あなたも一度はそう思ったことがあるのではないでしょうか？私もかつては同じ悩みを抱えていました。そんなライダーの皆さんに朗報です！革新的なバイクガレージ「マイクロガレージ」が、駐車場1台分のスペースで「車もバイクも」という夢の6輪生活を可能にします。この記事を読めば、狭い都市空間でもバイクを諦めずに済む、驚きの解決策とその全貌がわかりますよ。

駐車場1台が「4輪＋2輪」の夢空間に！革新の秘密基地「マイクロガレージ」

「バイクは好きだけど、置く場所がないから諦めている…」そんなライダーの皆さんの悩みを、根本から解決してくれる革新的なアイテム、それが「マイクロガレージ」です。

私自身もクルマとバイクを両方所有する身として、このニュースには驚きと期待で胸が高鳴りました。一般的な駐車場のサイズ、つまり幅2.5m×奥行5.5mのスペースを想像してみてください。このマイクロガレージのすごいところは、その駐車場の奥行きわずか1.2mのスペースに設置できるという点です。つまり、手前にクルマを停めたまま、その奥にバイクを格納できてしまうんです！

これまでの常識を覆すこの発想は、まさに都市に住むライダーの救世主。私も「もしもう少し奥行きがあれば…」と何度諦めかけたことか。そんなバイク置き場の悩みが、これ一つで解消されるかと思うと、感動すら覚えます。

そして、ガレージの中はまさに「あなただけの秘密基地」。ヘルメットなどのライディングギアを収納できるシェルフやハンガーバー、夜間でも安心なLED照明が標準装備されています。さらに、ワコーメタル社製の美しくコンパクトなステンレス・ツールボックス（一部オプション）を加えれば、まるでプロの整備士になったかのような気分で愛車と向き合えるでしょう。

魔法のバイクスタンド「TT360」が常識を打ち破る

この極小ガレージの肝となっているのが、その名も「バイクスタンド TT360」です。重い大型バイクでも、このスタンドに載せるだけで前後左右にスイスイ移動させ、その場で360度回転させることができるという、まさに魔法のようなアイテムです。

「え、そんなことできるの？」と私も目を疑いました。一般的に、バイクを狭いスペースで出し入れするのは至難の業。特に大型バイクでは、ちょっとした移動でも大変な労力が必要です。しかし、TT360は特許申請中の独自構造によって、競合製品よりもさらにコンパクトな前後長を実現。これによって、ガレージの極小設計が可能になり、狭い場所でも自由自在な取り回しを可能にしているのです。

このTT360を核技術として、バイクを真横に出し入れするという斬新なアプローチが、都市のデッドスペースを「バイク置き場」へと変える革新を生み出しました。

信頼のタッグが生み出す高品質なモノづくり

この画期的なマイクロガレージの開発には、日本のモノづくりが凝縮されています。

設計・製作を手掛けるのは、静岡のダイナオガレージファクトリー。2003年から据え置き型バイクガレージを製造し、これまでに800棟以上の実績を持つ信頼のトップブランドです。その熟練の技術と、センダ技研の代表である千田明生氏の元バイクメーカー開発技術者として35年以上のキャリアが融合。まさに「最強のタッグ」と言えるでしょう。

導入コストと費用対効果：夢への投資価値

さて、気になるのが価格ですよね。「マイクロガレージ」の販売予定価格は以下の通りです。

99万円（税込）112.2万円（税込）

これに、本州一律17.6万円（税込）の配送・設置費が加わります。

決して安価な買い物ではありませんが、都市部でバイク専用の駐車場を借りることを考えれば、そのコストは年間数万円から十数万円になることもザラです。長期的に見れば、バイクを諦めることによる「夢の損失」と、安心してバイクを所有できる「喜び」を天秤にかければ、十分に検討する価値のある投資と言えるのではないでしょうか。

さらに朗報です！名古屋モーターサイクルショー会場では、初回特別価格での限定予約受付も予定されています。この機会を逃す手はありませんね！

実物を見るチャンスと購入方法

「まずは実物を見て、触ってみたい！」そう思うのは当然です。マイクロガレージを体験できる場所と予約方法はこちらです。

実物初公開！「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」

来る2026年4月10日（金）から開催される「第5回名古屋モーターサイクルショー」で、「マイクロガレージ」が実物初公開されます。センダ技研合同会社が手がけるこのプロジェクトは、東京シニアビジネスグランプリでの奨励賞受賞からわずか3ヶ月という驚異的なスピードで、プロトタイプをお披露目するとのこと。これはまさに、開発最前線の「ラボ」を体感できるチャンスですよ！

2026年4月10日（金）〜4月12日（日）Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）B32ブース

ここでは、TT360の回転＆収納デモをライブで体験でき、開発中の製品について直接意見を伝えられるチャンスもあります。「ここにコンセントが欲しい」「棚はもう少し高く」といったあなたの声が、最終仕様に反映されるかもしれませんよ！

製品版の常設展示と予約受付

2026年6月からは、ライダーの聖地とも呼ばれる「バイカーズパラダイス南箱根」にて製品版が展示される予定です。絶景の中で、ゆっくりとマイクロガレージの魅力を体感できます。

予約受付は2026年4月10日から、マイクロガレージ商品紹介サイトのフォームにて開始されます。

デリバリー開始目安は2026年6月～（手作り生産のため、注文状況により前後する場合があります）となっています。

ビジネスとしての可能性も広がる

個人での利用はもちろん、マイクロガレージはビジネスとしても大きな可能性を秘めています。駐車場や空き家などのデッドスペースに設置するだけで、バイクユーザーを呼び込む強力な遊休資産活用ツールとなり得るのです。

不動産オーナー様や事業者様で「こんな場所でも置ける？」といったご相談があれば、センダ技研へ直接問い合わせてみてください。賃料2万円/月、初期投資116.6万円の場合、表面利回り20.6%、5年以内での投資回収も見込めるとのこと。圧倒的なニッチ需要に応える新しい収益源となるかもしれません。

諦めかけていたあなたへ、夢の6輪生活を

バイクを愛する気持ちは変わらないのに、置く場所がないという理由で諦めていたライダーの皆さん。もう、その悩みは終わりです。センダ技研の「マイクロガレージ」は、あなたの「夢の6輪生活」を現実のものにしてくれます。名古屋モーターサイクルショーで、ぜひこの革新的な秘密基地を体験してみてください。

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バイカーズパラダイス南箱根: https://www.bipa.jp/

マイクロガレージ商品紹介サイト: https://products.sendagiken.com/microgarage

センダ技研合同会社 公式サイト: https://sendagiken.com/

センダ技研 公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/@sendagiken

センダ技研 公式Instagram: https://www.instagram.com/sendagiken/

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。