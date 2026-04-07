薄着の季節が近づくと、なぜか気になるのがお腹周りの脂肪…。運動や食事に気を付けているのに、なかなか手ごわいと感じていませんか？私もその一人でした。

そんな悩みに寄り添うべく、株式会社メタボリックから機能性表示食品「メタプラス ウエスト」がリニューアルして登場しました！今回は、この進化したサプリメントが、どのように私たちのお腹の脂肪にアプローチするのか、その全貌をご紹介します。

運動だけでは難しい？お腹の脂肪に悩むあなたへ

春が訪れ、薄着になる季節に向けて、多くの方が気になるのがお腹周りのお肉ではないでしょうか。一生懸命運動したり、食事に気を配ったりしても、なかなか理想の結果が出ずに悩んでいる方も少なくないかもしれません。

そんなお腹の脂肪問題に、新たな視点からアプローチする「メタプラス ウエスト」のリニューアルは、まさに朗報。これまでのシリーズがさらにパワーアップし、より効果的な体づくりをサポートしてくれる予感がします。

進化した「メタプラス ウエスト」の秘密を徹底解剖！

飲みやすさも進化！毎日続けられる新設計

新しい「メタプラス ウエスト」は、見た目の装いを新たにパッケージを刷新しました。さらに嬉しいポイントは、粒の大きさが小さくなり、より飲みやすくなったこと。毎日続けるものだからこそ、こういった細かな配慮は、継続のしやすさに直結します。

そして何より大きな変更点は、主要な機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の機能が2つに増えたこと。これは、私たちの健康的な体づくりを力強くサポートしてくれる重要な進化です。

2つの機能で脂肪にWアプローチ！

今回のリニューアルで加わった「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の2つの機能とは、具体的にどのような働きをするのでしょうか？

つまり、普段の生活の中で脂肪が燃えやすい状態に導き、さらにお腹に蓄積された脂肪の減少もサポートしてくれるという、まさに一石二鳥の働きが期待できるのです。

「ブラックジンジャー」とは、タイ王国で「クラチャイダム」とも呼ばれ、古くから食されてきたショウガ科の植物です。その根茎部には、まさにこのポリメトキシフラボンが豊富に含まれています。

さらに、この商品にはL-カルニチン、金時ショウガ末、黒胡椒抽出物、ビタミンB2といった、健康的なダイエットをサポートする成分も贅沢に配合されています。成分の組み合わせを見ても、多角的にアプローチしようという開発側のこだわりが伝わってきます。

小粒になったことで、1日2粒を目安に水やぬるま湯で手軽に摂取できるのも嬉しいポイント。忙しい毎日の中でも、無理なく続けられそうです。

賢く選ぶ！「メタプラス ウエスト」のコスパと購入方法

「機能性表示食品って高そう…」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、「メタプラス ウエスト」は気軽に挑戦しやすい価格設定も魅力の一つです。

商品名 機能性関与成分 届出番号 内容量 希望小売価格（税込） メタプラス ウエスト 15日分 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン K252 6.6g（220mg×30粒） 1,166円 メタプラス ウエスト 31日分 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン K252 13.64g（220mg×62粒） 1,922円

※2粒あたり12mgのブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。

1日あたり約75円（31日分の場合）でこの機能性を手に入れられると考えると、コスパはかなり良いのではないでしょうか。全国のドラッグストア各店やECサイトで購入できるので、お近くの店舗で気軽に手に取ることができます。

また、本品の機能性については、消費者庁のウェブサイトで「K252」と入力して検索すると、詳しい届出情報を確認することができます。科学的根拠に基づいた信頼性の高い食品であることが分かりますね。

新陳代謝を追求する「メタボリック」のこだわり

この「メタプラス」というブランド名、実は製造元の「株式会社メタボリック」の社名「metabolic（新陳代謝の）」を冠したものなんです。社名に込められた「健康と美容の基本は新陳代謝にある」という理念は、創業以来、一貫して研究とお客様の声に基づいた商品開発に注力してきた同社の姿勢を表しています。

エビデンス（科学的根拠）のある機能性表示食品でありながら、多くの方が手に取りやすい価格帯で提供されているのは、まさに「すべての人に美と健康を」という企業の思いがあるからこそです。

「メタプラス ウエスト」以外にも、「メタプラス ウエスト マックス」や「メタプラス 糖質ケア」といったシリーズ品も順次パッケージリニューアルが行われているとのこと。こちらも合わせてチェックしてみてはいかがでしょうか。

今日から始める！理想のボディへ一歩踏み出そう

今回ご紹介した「メタプラス ウエスト」は、お腹の脂肪に悩む方にとって、心強い味方になってくれることでしょう。日々の適度な運動とバランスの取れた食事に、この進化したサプリメントをプラスして、理想の自分を目指してみませんか？

ぜひ、この機会に「メタプラス ウエスト」を試して、より活動的で健康的な毎日を手に入れてくださいね。

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株式会社メタボリック 公式サイト

「メタプラス ウエスト」ブランドサイト

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。