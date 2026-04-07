













大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は6日（日本時間7日）、敵地トロント・ブルージェイズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。6回の第4打席で2試合連発となる今季第3号ソロ本塁打を放った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴っている。

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ドジャースはこの日、大谷が第1打席で中堅へのライナーに倒れたが、後続のカイル・タッカー外野手が四球を選び、テオスカー・ヘルナンデス外野手が2ラン本塁打を放ち、先制に成功した。











直後にジャスティン・ロブレスキ投手が1点を失うも、ドジャースはフレディ・フリーマン内野手の第3号2ラン本塁打などがあり、5回までに6-1とブルージェイズを大きく突き放した。



大谷は6回に迎えた第4打席、ジョー・マティンプリー投手の4球目を捉え、中堅スタンドへ飛び込む今季第3号ソロ本塁打を放った。さらにアンディ・パヘス外野手も適時打を放ち、6回表終了時点で9-1と大量リードを奪っている。



大谷の衝撃の本塁打にカムラス氏は「これは彼のホームランパーティーだ！今季3本目は推定飛距離414フィート（約126.1メートル）、打球速度107.8マイル（約173.5キロ）のホームランだった。ワールドシリーズの再戦となったこの試合で、ドジャースはブルージェイズを圧倒している」と綴った。









【動画】大谷翔平、バックスクリーンに叩き込む今季第3号のソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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