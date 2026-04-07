浦和レッズの熱い応援に、とろけるような甘いサプライズをプラスしませんか？4月12日、埼玉スタジアムが「明治安田 Presents さいたまスイーツまつりin埼スタ」で甘く染まります！ケーキ消費額全国1位を誇るさいたま市が厳選した絶品スイーツに加え、レッズカラーの限定品が勢ぞろい。この記事を読めば、注目のスイーツからイベントの楽しみ方まで、あなたの観戦が何倍も楽しくなる情報が満載です！
浦和レッズ戦が甘く染まる！「さいたまスイーツまつり」開催決定！
サッカー観戦の醍醐味といえば、熱い応援と美味しいスタジアムグルメですよね。もしそのスタジアムで、地域自慢の絶品スイーツが一堂に会するお祭りが開かれるとしたら…？そんな夢のようなイベントが、2024年4月12日(日)に埼玉スタジアム2002で開催されます！
浦和レッズのホームゲーム、東京ヴェルディ戦では、「明治安田 Presents さいたまスイーツまつりin埼スタ」として、まさに“スイーツの祭典”が繰り広げられるんです。一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？私が深掘りしてご紹介します！
さいたま市は「ケーキ消費額全国1位」のスイーツ大国だった！
まず、このイベントの背景にある驚きの事実からお話ししましょう。実は、さいたま市は総務省家計調査で、2023年から3年連続でケーキ消費額が全国1位を記録している、隠れた（いや、もはや隠れていない！）スイーツ大国なんです。
これを聞いたとき、「え、そんなに！？」と私は思わず声を上げてしまいました。そんなスイーツを愛する街が、浦和レッズとタッグを組んで開催するのだから、期待値はうなぎ上りですよね。これはもう、ただのイベントではありません。さいたま市のスイーツ文化を全国に発信する、一大プロジェクトなんです！
さいたま市の豊かなスイーツ文化と、浦和レッズという強力な集客力が融合することで、地域経済の活性化にも繋がるという、まさに「甘くて熱い」取り組み。スポーツ観戦をしながら、地域の美食を味わえるなんて、最高じゃないですか！
イベント概要
* イベント名: 明治安田 Presents さいたまスイーツまつりin埼スタ
* 開催日時: 2024年4月12日(日) 10:00～14:00
* 開催場所: 埼玉スタジアム2002 南広場
* 対象試合: 浦和レッズ vs 東京ヴェルディ戦 (14:00キックオフ)
* 主催: 浦和レッズ・さいたま市
浦和レッズ愛が爆発！スタジアム限定「レッズ仕様スイーツ」を見逃すな！
今回のスイーツまつりで私が特に注目したのは、浦和レッズをモチーフにした限定スイーツの数々です。ただ美味しいだけでなく、チームへの愛が込められたスイーツなんて、ファンにとってはたまらないですよね！
「レッズカラー」である赤を取り入れたり、エンブレムやサッカーボールを模したりと、各店舗が趣向を凝らした商品がラインナップされています。試合前の高揚感を、甘いスイーツでさらに盛り上げてくれること間違いなし！
厳選！注目レッズ仕様スイーツ
1. パティスリー アプラノス『美園イチゴの周クリーム』
2. ティラミス専門店アークイラ『苺たっぷり情熱のREDティラミス』
3. OYATSUBOSHI 『さいたまスイーツ限定マフィン』＆『アイシングクッキーワークショップ』
洋菓子から和菓子まで！「さいたまスイーツ」の奥深さを堪能
レッズ仕様スイーツだけでなく、さいたま市が誇る多種多様なスイーツが集まるのも、このイベントの大きな魅力です。洋菓子、和菓子、焼き菓子…ジャンルを問わず、あなたの「推しスイーツ」がきっと見つかるはず！
その他の注目ラインナップ
1. vúke(東京天竜)『ブーケプリン』
2. Café 砂時計『珈琲あんみつ』
3. パティスリー ポルトボヌール 『シュークリーム』
スイーツを楽しんだ後は、熱狂のサッカー観戦へ！
美味しいスイーツでお腹も心も満たされたら、いよいよスタジアムへGO！
このイベントは、ただスイーツを楽しむだけでなく、浦和レッズの熱気あふれる試合観戦とセットで楽しむことで、その価値が何倍にも膨れ上がります。食べ歩きしながら友人とシェアしたり、家族みんなでワークショップを楽しんだり…観戦前のひとときを、甘く、そして特別な思い出に変えてくれるはずです。
さいたま市が誇るスイーツと、浦和レッズの情熱が交差するこの特別な一日。ぜひ埼玉スタジアムへ足を運び、五感でその魅力を体感してください！
私も当日は、お財布と胃袋をしっかり準備して、思う存分スイーツを堪能し尽くしたいと思います！
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。