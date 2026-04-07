浦和レッズの熱い応援に、とろけるような甘いサプライズをプラスしませんか？4月12日、埼玉スタジアムが「明治安田 Presents さいたまスイーツまつりin埼スタ」で甘く染まります！ケーキ消費額全国1位を誇るさいたま市が厳選した絶品スイーツに加え、レッズカラーの限定品が勢ぞろい。この記事を読めば、注目のスイーツからイベントの楽しみ方まで、あなたの観戦が何倍も楽しくなる情報が満載です！

浦和レッズ戦が甘く染まる！「さいたまスイーツまつり」開催決定！

サッカー観戦の醍醐味といえば、熱い応援と美味しいスタジアムグルメですよね。もしそのスタジアムで、地域自慢の絶品スイーツが一堂に会するお祭りが開かれるとしたら…？そんな夢のようなイベントが、2024年4月12日(日)に埼玉スタジアム2002で開催されます！

浦和レッズのホームゲーム、東京ヴェルディ戦では、「明治安田 Presents さいたまスイーツまつりin埼スタ」として、まさに“スイーツの祭典”が繰り広げられるんです。一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？私が深掘りしてご紹介します！

さいたま市は「ケーキ消費額全国1位」のスイーツ大国だった！

まず、このイベントの背景にある驚きの事実からお話ししましょう。実は、さいたま市は総務省家計調査で、2023年から3年連続でケーキ消費額が全国1位を記録している、隠れた（いや、もはや隠れていない！）スイーツ大国なんです。

これを聞いたとき、「え、そんなに！？」と私は思わず声を上げてしまいました。そんなスイーツを愛する街が、浦和レッズとタッグを組んで開催するのだから、期待値はうなぎ上りですよね。これはもう、ただのイベントではありません。さいたま市のスイーツ文化を全国に発信する、一大プロジェクトなんです！

さいたま市の豊かなスイーツ文化と、浦和レッズという強力な集客力が融合することで、地域経済の活性化にも繋がるという、まさに「甘くて熱い」取り組み。スポーツ観戦をしながら、地域の美食を味わえるなんて、最高じゃないですか！

イベント概要

* イベント名: 明治安田 Presents さいたまスイーツまつりin埼スタ

* 開催日時: 2024年4月12日(日) 10:00～14:00

* 開催場所: 埼玉スタジアム2002 南広場

* 対象試合: 浦和レッズ vs 東京ヴェルディ戦 (14:00キックオフ)

* 主催: 浦和レッズ・さいたま市

浦和レッズ愛が爆発！スタジアム限定「レッズ仕様スイーツ」を見逃すな！

今回のスイーツまつりで私が特に注目したのは、浦和レッズをモチーフにした限定スイーツの数々です。ただ美味しいだけでなく、チームへの愛が込められたスイーツなんて、ファンにとってはたまらないですよね！

「レッズカラー」である赤を取り入れたり、エンブレムやサッカーボールを模したりと、各店舗が趣向を凝らした商品がラインナップされています。試合前の高揚感を、甘いスイーツでさらに盛り上げてくれること間違いなし！

厳選！注目レッズ仕様スイーツ

1. パティスリー アプラノス『美園イチゴの周クリーム』

2. ティラミス専門店アークイラ『苺たっぷり情熱のREDティラミス』

濃厚バニラカスタードと地元美園イチゴが織りなす、埼スタ限定のシュークリーム。美園イチゴという地元食材を使っている点に、さいたま市の地域愛を感じますね。バニラの甘さとイチゴの爽やかな酸味は、まさに王道の組み合わせ。見た目も華やかで、写真映えも期待できそうです！500円(税込)地元ブランドイチゴと手作りカスタードでこの価格なら、納得のコスパ。スタジアム限定という特別感も加わって、食べる価値は十分にあります。

3. OYATSUBOSHI 『さいたまスイーツ限定マフィン』＆『アイシングクッキーワークショップ』

浦和レッズをイメージした、苺たっぷりの「情熱のREDティラミス」と、とろける生ココアの「誇りのBLACKティラミス」。「情熱のRED」と「誇りのBLACK」というネーミングセンスが秀逸！レッズファンならずとも、そのストーリー性に惹かれますよね。イチゴとココア、どちらもティラミスとの相性は抜群。特にREDティラミスは、見た目のインパクトも絶大で、応援のボルテージを上げてくれそうです。630円(税込)ティラミス専門店が手掛ける限定品で、このクオリティなら間違いなくお買い得。2種類買って、食べ比べするのも楽しそうですね！

洋菓子から和菓子まで！「さいたまスイーツ」の奥深さを堪能

季節のフルーツを使ったフワフワのマフィンが10種ほど登場。特に「さいたまスイーツ限定マフィン」は必食！さらに、ユニフォームとサッカーボールが作れるアイシングクッキーワークショップも開催。マフィンは手軽に食べられるので、食べ歩きにもぴったり。そして何より、ワークショップがあるのが素晴らしい！お子さん連れの方や、ちょっとした思い出を作りたい方には最高の体験になるでしょう。自分で作ったクッキーを片手に応援するのも、特別な記憶になりますよね。マフィン/380円(税込)、アイシングクッキーワークショップ/580円(税込)マフィンは手頃な価格で種類豊富に楽しめるのが魅力。ワークショップもこの価格なら、体験価値は非常に高いです。これはぜひ参加してみたい！

レッズ仕様スイーツだけでなく、さいたま市が誇る多種多様なスイーツが集まるのも、このイベントの大きな魅力です。洋菓子、和菓子、焼き菓子…ジャンルを問わず、あなたの「推しスイーツ」がきっと見つかるはず！

その他の注目ラインナップ

1. vúke(東京天竜)『ブーケプリン』

2. Café 砂時計『珈琲あんみつ』

マダガスカル産バニラ、那須御養卵など厳選素材を使い、「蒸す」ことにこだわり抜いた、なめらかでとろけるプリン。厳選素材に「蒸し」へのこだわり。これはもう、食べる前から期待値がマックスです。プリン好きとしては、このとろける食感をぜひとも体験してみたい！バニラの豊かな香りが口いっぱいに広がる瞬間を想像すると、もう待ちきれません。800円(税込)素材と製法へのこだわりを考えると、決して高すぎることはありません。むしろ、専門店の上質なプリンをスタジアムで楽しめる機会は貴重。ちょっと贅沢してでも味わう価値はありそうです。

3. パティスリー ポルトボヌール 『シュークリーム』

水嶋商店の天然天草あんみつに、Cafe砂時計の自家焙煎珈琲ゼリー。珈琲シロップでいただく新感覚の和スイーツ。あんみつと珈琲という、意外な組み合わせが斬新で興味をそそられますね。自家焙煎珈琲ゼリーのほろ苦さと、あんみつの甘さ、そして珈琲シロップの香りが、どんなハーモニーを奏でるのか。これはもう、試すしかないでしょう！和スイーツ好きも洋スイーツ好きも唸らせる一品かもしれません。700円(税込)新感覚の和スイーツ体験としては、十分な満足感が得られそうです。珈琲とあんみつの組み合わせは、他ではなかなかお目にかかれないので、この機会にぜひ。

浦和レッズ所属選手も絶賛する、お店の代名詞ともいえるシュークリーム。選手も絶賛する味！これはもう、信頼度が違いますよね。試合前に選手と同じ味を楽しむなんて、ファンにとっては最高の体験です。お店の代名詞というだけあって、その完成度は折り紙つきでしょう。シンプルながらも奥深い、職人技が光る逸品に期待が高まります。450円(税込)選手も認める名店のシュークリームがこの価格。定番の美味しさを気軽に楽しめるのは嬉しいポイントです。

スイーツを楽しんだ後は、熱狂のサッカー観戦へ！

美味しいスイーツでお腹も心も満たされたら、いよいよスタジアムへGO！

このイベントは、ただスイーツを楽しむだけでなく、浦和レッズの熱気あふれる試合観戦とセットで楽しむことで、その価値が何倍にも膨れ上がります。食べ歩きしながら友人とシェアしたり、家族みんなでワークショップを楽しんだり…観戦前のひとときを、甘く、そして特別な思い出に変えてくれるはずです。

さいたま市が誇るスイーツと、浦和レッズの情熱が交差するこの特別な一日。ぜひ埼玉スタジアムへ足を運び、五感でその魅力を体感してください！

私も当日は、お財布と胃袋をしっかり準備して、思う存分スイーツを堪能し尽くしたいと思います！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。