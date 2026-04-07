ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間6日、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席で2試合連発となる3号本塁打を放った。

ブルージェイズ先発はサイ・ヤング賞3度、通算222勝のレジェンド右腕シャーザー。昨季のワールドシリーズ第7戦から約半年ぶりの再戦となった。初回の第1打席はカウント0-2から外角ボールゾーンのチェンジアップで中直に倒れた。

1点リードの3回表、再び先頭での第2打席は2番手左腕フレミングと対戦。カウント2-2から低めのシンカーでボテボテのゴロに打ち取られるも、これがマウンド前方への内野安打となり、フレミングの悪送球も重なって二塁へ。3番フレディ・フリーマンが3号2ランを放ち、3点リードに拡大した。

4回表の第3打席は中飛に終わったが、続く第4打席で豪快な一発。3番手左腕マンティプリーに対する6回表、カウント2-1から内角低めのシンカーを捉え、バックスクリーン左に飛び込む3号ソロ。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離414フィート（約126メートル）のアーチを描き、6点差に突き放した。

大谷は現地3日のナショナルズ戦で今季初本塁打を放ってから直近4試合で3本塁打、各試合でマルチ安打と好調をキープ。昨季から続く連続試合出塁も41試合に更新している。