現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月16日に回答があった京都府在住66歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：66歳男性

同居家族構成：本人のみ

住居形態：賃貸

居住地：京都府

リタイア前の雇用形態：公務員

リタイア前の年収：900万円

現在の預貯金：50万円、リスク資産：0円

これまでの年金加入期間：不明

◆現在受給している年金額（月額）

老齢年金（国民年金・厚生年金）：15万5000円

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

◆「生活するには足りていない」

現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。

その理由として「生活するには足りていない」と語っています。

ひと月の支出は約「18万円」。年金だけで「ほとんどの月で足りない」と回答されています。

◆「電気をこまめに消す、食費を削る」

年金で足りない支出については「貯蓄から引き出し」て賄っているという投稿者。

年金生活では節約のために「電気をこまめに消す、食費を削る、いらないものは買わないなど挙げ出したらキリがないです」と家計のやりくりに苦労している様子です。

◆「医療費も上がったりしたらどうしようか」

現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと貯蓄を増やしたり、投資しておけばここまで苦労せずに済んだのではないかと。遊びなども我慢しておけばよかったと今は思います」と回答。

今後の生活については「年金額を減らされたり、病気になって医療費も上がったりしたらと思うと不安で夜も眠れない時があります」と頭を抱えます。

一方で年金生活の楽しみは「年金受給日に食事を少しだけ豪華にします。孫におもちゃを買ってやるのが楽しみですし、喜んだ顔を見られるだけで満足です」と教えてくれました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

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文＝あるじゃん 編集部