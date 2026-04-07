西武 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs ソフトバンク
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武5勝-ソフトバンク0勝（9/28 西武4-1ソフトバンク (西武)、9/27 西武4-1ソフトバンク (西武)、9/17 ソフトバンク8-11西武 (西武)、8/20 ソフトバンク4-5西武 (西武)、8/19 ソフトバンク2-5西武 (西武)）
  • 西武スタメン：1(左)桑原　将志、2(遊)源田　壮亮、3(中)岸　潤一郎、4(指)仲三　優太、5(三)渡部　聖弥、6(二)外崎　修汰、7(右)Ａ・カナリオ、8(捕)古賀　悠斗、9(一)平沢　大河、10(投)隅田　知一郎
  • ソフトバンクスタメン：1(中)周東　佑京、2(左)近藤　健介、3(三)栗原　陵矢、4(指)柳田　悠岐、5(一)山川　穂高、6(二)今宮　健太、7(右)牧原　大成、8(捕)海野　隆司、9(遊)野村　勇、10(投)大関　友久

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4