西武 vs ソフトバンクの試合開始前情報
- 対戦カード：西武 vs ソフトバンク
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武5勝-ソフトバンク0勝（9/28 西武4-1ソフトバンク (西武)、9/27 西武4-1ソフトバンク (西武)、9/17 ソフトバンク8-11西武 (西武)、8/20 ソフトバンク4-5西武 (西武)、8/19 ソフトバンク2-5西武 (西武)）
- 西武スタメン：1(左)桑原 将志、2(遊)源田 壮亮、3(中)岸 潤一郎、4(指)仲三 優太、5(三)渡部 聖弥、6(二)外崎 修汰、7(右)Ａ・カナリオ、8(捕)古賀 悠斗、9(一)平沢 大河、10(投)隅田 知一郎
- ソフトバンクスタメン：1(中)周東 佑京、2(左)近藤 健介、3(三)栗原 陵矢、4(指)柳田 悠岐、5(一)山川 穂高、6(二)今宮 健太、7(右)牧原 大成、8(捕)海野 隆司、9(遊)野村 勇、10(投)大関 友久
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4