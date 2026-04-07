ロッテ vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs オリックス
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ3勝-オリックス2勝（9/25 ロッテ6-4オリックス (ロッテ)、9/17 ロッテ2-1オリックス (ロッテ)、9/16 ロッテ3-7オリックス (オリックス)、9/9 オリックス7-3ロッテ (オリックス)、9/8 オリックス2-4ロッテ (ロッテ)）
  • ロッテスタメン：1(中)髙部　瑛斗、2(右)藤原　恭大、3(左)西川　史礁、4(一)Ｎ・ソト、5(三)寺地　隆成、6(指)Ｇ・ポランコ、7(遊)友杉　篤輝、8(捕)松川　虎生、9(二)小川　龍成、10(投)木村　優人
  • オリックススタメン：1(三)宗　佑磨、2(中)廣岡　大志、3(左)西川　龍馬、4(一)太田　椋、5(指)Ｂ・シーモア、6(右)中川　圭太、7(二)西野　真弘、8(捕)若月　健矢、9(遊)紅林　弘太郎、10(投)髙島　泰都

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4