日本ハム vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs 楽天
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム4勝-楽天1勝（9/23 日本ハム7-0楽天 (日本ハム)、9/17 楽天2-3日本ハム (日本ハム)、8/31 日本ハム1-0楽天 (日本ハム)、8/30 日本ハム6-2楽天 (日本ハム)、8/29 日本ハム0-5楽天 (楽天)）
- 日本ハムスタメン：1(左)水谷 瞬、2(一)清宮 幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司 裕也、5(右)万波 中正、6(捕)田宮 裕涼、7(二)奈良間 大己、8(中)五十幡 亮汰、9(遊)水野 達稀、10(投)細野 晴希
- 楽天スタメン：1(右)佐藤 直樹、2(左)中島 大輔、3(中)辰己 涼介、4(指)Ｌ・ボイト、5(三)黒川 史陽、6(一)伊藤 裕季也、7(遊)村林 一輝、8(捕)太田 光、9(二)小深田 大翔、10(投)前田 健太
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4