日本ハム vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs 楽天
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム4勝-楽天1勝（9/23 日本ハム7-0楽天 (日本ハム)、9/17 楽天2-3日本ハム (日本ハム)、8/31 日本ハム1-0楽天 (日本ハム)、8/30 日本ハム6-2楽天 (日本ハム)、8/29 日本ハム0-5楽天 (楽天)）
  • 日本ハムスタメン：1(左)水谷　瞬、2(一)清宮　幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司　裕也、5(右)万波　中正、6(捕)田宮　裕涼、7(二)奈良間　大己、8(中)五十幡　亮汰、9(遊)水野　達稀、10(投)細野　晴希
  • 楽天スタメン：1(右)佐藤　直樹、2(左)中島　大輔、3(中)辰己　涼介、4(指)Ｌ・ボイト、5(三)黒川　史陽、6(一)伊藤　裕季也、7(遊)村林　一輝、8(捕)太田　光、9(二)小深田　大翔、10(投)前田　健太

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4