巨人 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs 広島
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-広島2勝（9/23 巨人0-5広島 (広島)、9/20 広島1-3巨人 (巨人)、9/19 広島4-5巨人 (巨人)、9/11 広島3-2巨人 (広島)、9/10 広島3-4巨人 (巨人)）
- 巨人スタメン：1(二)浦田 俊輔、2(左)Ｔ・キャベッジ、3(遊)泉口 友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(捕)大城 卓三、6(中)佐々木 俊輔、7(一)増田 陸、8(右)中山 礼都、9(投)Ｆ・ウィットリー
- 広島スタメン：1(中)大盛 穂、2(右)中村 奨成、3(遊)小園 海斗、4(三)佐々木 泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉 将吾、7(一)Ｅ・モンテロ、8(二)勝田 成、9(投)森下 暢仁
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4