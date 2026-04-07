巨人 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs 広島
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-広島2勝（9/23 巨人0-5広島 (広島)、9/20 広島1-3巨人 (巨人)、9/19 広島4-5巨人 (巨人)、9/11 広島3-2巨人 (広島)、9/10 広島3-4巨人 (巨人)）
  • 巨人スタメン：1(二)浦田　俊輔、2(左)Ｔ・キャベッジ、3(遊)泉口　友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(捕)大城　卓三、6(中)佐々木　俊輔、7(一)増田　陸、8(右)中山　礼都、9(投)Ｆ・ウィットリー
  • 広島スタメン：1(中)大盛　穂、2(右)中村　奨成、3(遊)小園　海斗、4(三)佐々木　泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉　将吾、7(一)Ｅ・モンテロ、8(二)勝田　成、9(投)森下　暢仁

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4