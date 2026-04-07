中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日3勝-ＤｅＮＡ2勝（9/18 中日7-4ＤｅＮＡ (中日)、9/17 中日1-0ＤｅＮＡ (中日)、8/31 ＤｅＮＡ0-2中日 (中日)、8/30 ＤｅＮＡ9-7中日 (ＤｅＮＡ)、8/29 ＤｅＮＡ9-8中日 (ＤｅＮＡ)）
  • 中日スタメン：1(三)福永　裕基、2(二)田中　幹也、3(右)Ｊ・ボスラー、4(左)細川　成也、5(一)Ｍ・サノー、6(中)花田　旭、7(捕)木下　拓哉、8(遊)村松　開人、9(投)金丸　夢斗
  • ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧　秀悟、2(左)度会　隆輝、3(一)佐野　恵太、4(三)宮﨑　敏郎、5(捕)山本　祐大、6(右)Ｃ・ヒュンメル、7(中)蝦名　達夫、8(遊)石上　泰輝、9(投)深沢　鳳介

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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4