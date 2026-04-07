中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 中日3勝-ＤｅＮＡ2勝（9/18 中日7-4ＤｅＮＡ (中日)、9/17 中日1-0ＤｅＮＡ (中日)、8/31 ＤｅＮＡ0-2中日 (中日)、8/30 ＤｅＮＡ9-7中日 (ＤｅＮＡ)、8/29 ＤｅＮＡ9-8中日 (ＤｅＮＡ)）
- 中日スタメン：1(三)福永 裕基、2(二)田中 幹也、3(右)Ｊ・ボスラー、4(左)細川 成也、5(一)Ｍ・サノー、6(中)花田 旭、7(捕)木下 拓哉、8(遊)村松 開人、9(投)金丸 夢斗
- ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧 秀悟、2(左)度会 隆輝、3(一)佐野 恵太、4(三)宮﨑 敏郎、5(捕)山本 祐大、6(右)Ｃ・ヒュンメル、7(中)蝦名 達夫、8(遊)石上 泰輝、9(投)深沢 鳳介
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4