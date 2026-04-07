「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.04.07 18:00 京セラドーム大阪
-
OUT
9番 小川 龍成 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1塁ランナー松川 虎生 盗塁失敗 2アウト
-
OUT
8番 松川 虎生 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 友杉 篤輝 キャッチャーゴロ 1アウト
-
OUT
7番 西野 真弘 レフトフライ 3アウト
-
OUT
6番 中川 圭太 キャッチャーファウルフライ 2アウト
-
OUT
5番 Ｂ・シーモア ライトフライ 1アウト
-
OUT
4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 Ｇ・ポランコ セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
5番 寺地 隆成 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 Ｎ・ソト センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
2番 廣岡 大志 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 宗 佑磨 ファーストフライ 1アウト
-
OUT
3番 西川 史礁 レフトフライ 3アウト
-
OUT
2番 藤原 恭大 見逃し三振 2アウト
-
OUT
1番 髙部 瑛斗 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.