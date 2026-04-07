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2026.04.07 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 3 0
オリックス 0 0 0 0 0
  • OUT

    9番 小川 龍成 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー松川 虎生 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    8番 松川 虎生 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 友杉 篤輝 キャッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 西野 真弘 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    5番 Ｂ・シーモア ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ｇ・ポランコ セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 寺地 隆成 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 廣岡 大志 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 藤原 恭大 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 髙部 瑛斗 空振り三振 1アウト

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