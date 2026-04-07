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2026.04.07 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
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6番 伊藤 裕季也 ライトフライ 1アウト
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5番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
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9番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト
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1塁ランナー五十幡 亮汰 盗塁成功 ランナー：2塁
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8番 五十幡 亮汰 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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7番 奈良間 大己 空振り三振 2アウト
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6番 田宮 裕涼 見逃し三振 1アウト
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4番 Ｌ・ボイト サードゴロ 3アウト
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3番 辰己 涼介 レフトヒット ランナー：1塁
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2番 中島 大輔 ショートフライ 2アウト
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1番 佐藤 直樹 見逃し三振 1アウト
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5番 万波 中正 空振り三振 3アウト
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4番 郡司 裕也 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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3番 Ｆ・レイエス センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 水谷 瞬 センターフライ 1アウト
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