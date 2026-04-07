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2026.04.07 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 2 0
楽天 0 0 0 1 0

  • OUT

    6番 伊藤 裕季也 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー五十幡 亮汰 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    8番 五十幡 亮汰 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 奈良間 大己 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 田宮 裕涼 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中島 大輔 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 万波 中正 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 センターフライ 1アウト

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