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2026.04.07 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 0 0 2 2
広島 0 0 0 0 0 0

  • OUT

    1番 大盛 穂 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 森下 暢仁 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 勝田 成 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    ファースト 増田 陸が落球 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｅ・モンテロ ファーストエラー ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ｆ・ウィットリー セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 中山 礼都 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 増田 陸 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 坂倉 将吾 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    ファースト 増田 陸が落球

  • OUT

    4番 佐々木 泰 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 中村 奨成 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

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