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1番 大盛 穂 セカンドゴロ 3アウト
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9番 森下 暢仁 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁
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8番 勝田 成 セカンドフライ 1アウト
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ファースト 増田 陸が落球 ランナー：1塁
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7番 Ｅ・モンテロ ファーストエラー ランナー：1塁
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9番 Ｆ・ウィットリー セカンドゴロ 3アウト
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8番 中山 礼都 ピッチャーゴロ 2アウト
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7番 増田 陸 空振り三振 1アウト
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6番 坂倉 将吾 サードゴロ 3アウト
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5番 Ｓ・ファビアン ファーストファウルフライ 2アウト
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ファースト 増田 陸が落球
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4番 佐々木 泰 ファーストゴロ 1アウト
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6番 佐々木 俊輔 センターフライ 3アウト
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5番 大城 卓三 セカンドダブルプレイ 2アウト
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4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット ランナー：1塁
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3番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト
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2番 中村 奨成 ライトフライ 2アウト
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1番 大盛 穂 レフトフライ 1アウト
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3番 泉口 友汰 セカンドダブルプレイ 3アウト
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2番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット ランナー：1塁
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1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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